قيمت جديد خريد تضميني محصولات كشاورزي براي سال 85 ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 19/9/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 و شماره 6954/ت24505هـ مورخ 22/2/1380 اين مصوبه را تصويب كردند.
در اين تصويب نامه كه معاون اول رئيس جمهوري به وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وسازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ابلاغ كرده آمده است: قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال1385ـ1384 به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميشود.
همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف است پيشنهاد خود در زمينه قيمت تضميني انواع برنج پرمحصول را جهت بررسي به ستاد بررسي و كنترل قيمتها ارايه نمايد. ستاد يادشده موظف است بررسيهاي لازم را درخصوص قيمت خريد تضميني برنج انجام داده و حداكثر تا پايان سال جاري جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارايه كند.
براساس اين ابلاغيه، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد سازمانهاي مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تأمينكننده تنخواه، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات موردنياز، تعيين هزينههاي تبعي و محل تأمين زيان احتمالي خريد تضميني موضوع اين تصويبنامه، تصميمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجراي آنها به طور مستمر نظارت خواهدكرد.
البته ميزان افت سن گندم و جدول قيمت قيمت دانههاي روغني بر حسب افت و رطوبت با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت جهادكشاورزي تعيين خواهدشد.
به گزارش "مهر" اين ابلاغيه مي افزايد: قيمت ارقام مختلف وش پنبه در چارچوب قيمت مصوب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني (سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان) و با عضويت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و جهاد كشاورزي تعيين خواهدشد.
در قبال تحويل هر تن چغندرقند، بيست (20) كيلوگرم تفاله به نرخ هر كيلوگرم بيست (20) ريال و دو (2) كيلوگرم قند به نرخ هر كيلوگرم پانصد (500) ريال به عنوان جايزه تحويل ميشود.
جدول خريد تضميني گندم و گندم دوروم بر حسب افت مفيد و غيرمفيد براي سال زراعي 1385ـ1384 براساس محاسبات و پيشنهاد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تفاهم وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تنظيم و ابلاغ خواهدشد.
اين تصويبنامه در تاريخ15/12/1384 به تأييد رئيس جمهوري رسيده است.
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