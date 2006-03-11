احزاب چپ و سبز آلمان خواهان برچيدن تسليحات هسته اي آمريكا از كشورشان شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه آلماني تاگس اشپيگل ، پارلمان آلمان در نشست روز گذشته خود با طرح اين مسئله خواستار تسريع در حل اين موضوع شدند .

" الكساندر اولريش " نماينده پارلمان آلمان در اين زمينه گفت : پايگاه تسليحات اتمي آمريكا در برخي از ايالتهاي آلمان تهديدي واقعي براي شهروندان آلماني است .

" اولريش " در ادامه سخنان خود تصريح كرد : با توجه به اختلاف نظرهاي موجود بر سر برنامه هسته اي ايران بايد مشخص شود كه هيچ كشوري در جهان حق برخورداري از تسليحات هسته اي را ندارد.

" نورمن پيچ " از سياستمداران حزب چپ آلمان نيز در اين باره اظهار داشت : با توجه به موضوع هسته اي ايران پافشاري دولت آلمان براي نگهداري تسليحات هسته اي كشورهاي ديگر دور از منطق است.

وي در توضيح گفته خود افزود : برچيده شدن تسليحات هسته اي آمريكا از آلمان مي‌تواند نشانه روشن و صريحي براي خلع سلاح اتمي باشد.

اين درحالي است كه نمايندگان احزاب اتحاد مسيحي آلمان در نشست روز گذشته پارلمان موضعي اتخاذ نكردند .

اين روزنامه آلماني در ادامه نوشت : هنوز آمار دقيقي از تعداد سلاحهاي موجود آمريكا در آلمان اعلام نشده است .

حزب چپ در درخواست خود اعلام كرد : بايد به دولت آمريكا اطلاع داده شود تا دولت آلمان با هرگونه استقرار سلاح اتمي در خاك خود مخالف بوده و اين تسليحات بايد از خاك اين كشور برچيده شوند.