به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی شعبانی با اعلام این مطلب افزود: در این طرح بوستان های سپیدار، توکلی، جوان و شهید آوینی به وسایل بازی تجهیز شدند.



وی با اشاره به اینکه تجهیز بوستان های سطح منطقه از اولویت های شهرداری منطقه است، تصریح کرد: تجهیز بوستان ها و معابر اصلی به وسایل ورزشی وبدن سازی با هدف ارائه خدمات مطلوب در زمینه بالا بردن روحیه نشاط و شادابی، افزایش سلامت و عمومی کردن ورزش برای شهروندان اجرا می شود.



معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه گسترش شهرها و افزایش روز افزون آپارتمان نشینی، دسترسی شهروندان را به محیط های مناسب برای انجام ورزش دشوار کرده است، خاطرنشان کرد: تجهیز معابر اصلی وپارک ها این منطقه به وسایل ورزشی و بدن سازی این امکان را به شهروندان خواهد دادکه مکان مناسبی را برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند.



وی در ادامه از رنگ آمیزی، سرویس و راه اندازی مجدد آبنماهای سطح منطقه خبر داد و یادآور شد: در این طرح ۱۴ آبنما از ۷۶ آبنمای سطح منطقه بهسازی و رنگ آمیزی شدند.



معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ اظهار داشت: آبنماها در فضای سبز شهری و پارکها قرار دارند و حفظ و نگهداری صحیح از این المان ها از اهمیت بالایی برخوردار است از همین رو برنامه ترمیم ورنگ آمیزی این آبنماها رادر دستور کار این معاونت قراردادیم.

وی تاکید کرد: غني‌سازي اوقات فراغت، ايجاد شادابي و نشاط در ميان اهالي و ترغيب مردم به ورزش‌هاي همگاني از جمله اهداف اجرای این طرح بوده است.