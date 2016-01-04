  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۱۷

زمين بازی بوستان‌های سطح منطقه ۷ نوسازی شد

زمين بازی بوستان‌های سطح منطقه ۷ نوسازی شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ از نصب وسايل جديد بازي كودكان و كفپوش ورزشي در بوستان‌هاي سطح منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی شعبانی با اعلام این مطلب افزود: در این طرح  بوستان های سپیدار، توکلی، جوان و شهید آوینی به وسایل بازی تجهیز شدند.

وی با اشاره به اینکه تجهیز بوستان های سطح منطقه از اولویت های شهرداری منطقه است، تصریح کرد: تجهیز بوستان ها و معابر اصلی به وسایل ورزشی وبدن سازی با هدف ارائه خدمات مطلوب در زمینه بالا بردن روحیه نشاط و شادابی، افزایش سلامت و عمومی کردن ورزش برای شهروندان اجرا می شود.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه گسترش شهرها و افزایش روز افزون آپارتمان نشینی، دسترسی شهروندان را به محیط های مناسب برای انجام ورزش دشوار کرده است، خاطرنشان کرد:  تجهیز معابر اصلی وپارک ها این منطقه به وسایل ورزشی و بدن سازی این امکان را به شهروندان خواهد دادکه مکان مناسبی را برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند.

وی در ادامه از رنگ آمیزی، سرویس و راه اندازی مجدد آبنماهای سطح منطقه خبر داد و یادآور شد: در این طرح ۱۴ آبنما از ۷۶ آبنمای سطح منطقه بهسازی و رنگ آمیزی شدند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ اظهار داشت: آبنماها در فضای سبز شهری و پارکها قرار دارند و حفظ و نگهداری صحیح از این المان ها از اهمیت بالایی برخوردار است از همین رو برنامه ترمیم ورنگ آمیزی این  آبنماها رادر دستور کار این معاونت قراردادیم.

وی تاکید کرد: غني‌سازي اوقات فراغت، ايجاد شادابي و نشاط در ميان اهالي و ترغيب مردم به ورزش‌هاي همگاني از جمله اهداف اجرای این طرح بوده است.

کد مطلب 3017235
سیامک صدیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها