علی حیدریان شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مقتدرانه تیم شهرداری ورامین در لیگ برتر تکواندو اظهار داشت: خوشبختانه تیم تکواندوی شهرداری ورامین، عملکرد موفقیت آمیزی را در لیگ برتر امسال داشته است.

وی افزود: پیروزی در تمامی مسابقات دور رفت لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور، توانست تحسین کارشناسان و رسانه های ورزشی را به همراه داشته باشد.

حیدریان ادامه داد: انچه کسب این موفقیت را بیش از پیش پررنگ می کند، استفاده از جوانان باانگیزه و پرتلاشی است که در غیاب بازیکنان ملی پوش تیم شهرداری ورامین، توانستند از نام ورزش ورامین دفاع کنند.

وی اضافه کرد: قطعا قهرمانی نیم فصل تیم شهرداری ورامین موجب شد تا بار دیگر ظرفیت و استعدادهای ورزشی این شهرستان به همگان به اثبات برسد.

شهردار ورامین گفت: تیم های حاضر در لیگ برتر تکواندو بر روی تیم شهرداری، حساب ویژه ای باز می کنند و با تمام قوا مقابل این تیم ظاهر خواهند شد اما موفقیت های تیم تکواندوی شهرداری ورامین در نیم فصل دوم ادامه میابد.

وی بیان داشت: امیدواریم با تلاش کادر فنی و بازیکنان تیم تکواندوی شهرداری ورامین، بار دیگر جام قهرمانی لیگ برتر تکواندو نصیب دیار ۱۵ خرداد شود.