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۱۴ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۲۷

در اختتامیه همایش بین المللی ارتباطات و شهر گردی هنری؛

دو پیشکسوت تهران شناسی و سینما تقدیر می‌شوند

دو پیشکسوت تهران شناسی و سینما تقدیر می‌شوند

در آیین اختتامیه همایش بین المللی ارتباطات و شهر گردی هنری از نصرالله حدادی پژوهشگر وتهران شناس پیش کسوت و ژاله علو پیش کسوت عرصه سینما و تئاتر کشور تقدیر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه از سوی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با ارائه مقالات اساتید دانشگاه و پژوهشگران در موضوعات مرتبط با گردشگری هنری و ایجاد جاذبه برای گردشگری درشهر تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش در آیین اختتامیه این مراسم ضمن تقدیر از نویسندگان مقالات برتر، از نصرالله حدادی پیش کسوت نامدار کشور در عرصه های پژوهشگری و تهران شناسی و نیزژاله علو هنرمند و بازیگر سینما و تئاتر کشور تقدیر خواهد شد.

آیین اختتامیه این همایش امروز ۱۴ دی  ساعت ۱۵ تا ۱۷ در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

کد مطلب 3017245
سیامک صدیقی

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