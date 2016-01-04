به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه از سوی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با ارائه مقالات اساتید دانشگاه و پژوهشگران در موضوعات مرتبط با گردشگری هنری و ایجاد جاذبه برای گردشگری درشهر تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش در آیین اختتامیه این مراسم ضمن تقدیر از نویسندگان مقالات برتر، از نصرالله حدادی پیش کسوت نامدار کشور در عرصه های پژوهشگری و تهران شناسی و نیزژاله علو هنرمند و بازیگر سینما و تئاتر کشور تقدیر خواهد شد.

آیین اختتامیه این همایش امروز ۱۴ دی ساعت ۱۵ تا ۱۷ در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.