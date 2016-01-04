راهکار درمانی جدید بیماری دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه محققان دانشکده پزشکی هاروارد، روش درمانی جدید که می تواند موجب بهبود تنظیم گلوکز و کاهش کبد چرب شود، احتمالا در درمان بیماری کبد چرب و سایر بیماری های متابولیکی قابل استفاده است.

به گفته محققان، این آنتی بادی های تک جنسی دارای قدرت درمانی مقابله با بیماری های متابولیکی و ایمنومتابولیکی مرتبط با چاقی هستند.

هورمون موجود در چربی که آنتی بادی مورد هدف قرار می دهد aP۲ نام دارد. «گوخان هاتامیسلیگیل»، استاد دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: «این مطالعه به دو دلیل اهمیت دارد: اول اینکه اهمیت aP۲ را به عنوان هورمون حیاتی در متابولیسم گلوکز به اثبات رساند و دوم اینکه، نشان می دهد aP۲ در درمان دیابت و سایر بیماری های ایمنومتابولیک موثر است.»

افزایش بافت چربی در حالت چاقی همواره مرتبط با افزایش خطر بروز بیماری هایی متابولیکی نظیر دیابت نوع۲ و بیماری قلبی-عروقی عنوان می شود. اخیرا مشخص شده است که خود بافت نقش فعالی در بیماری متابولک دارد، بدین گونه که با ترشح هورمون، آنها را به بافت های دوری نظیر کبد، ماهیچه، و مغز می فرستد که بر متابولیسم بدنی تاثیر می گذارد.

در این مطالعه جدید، محققان گسترش و تکامل آنتی بادی های جدید تک جنسی را که هورمون aP۲ را مورد هدف قرارمی دهند تشریح کردند. این تیم دریافت که یکی از این آنتی بادی ها به شکل موثری موجب بهبود تنظیم گلوکز در دو مدل مستقل چاقی می شود. همچنین، مزایای سودمند کاهش چربی کبدی هم مشاهده شد.