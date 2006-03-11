كتاب"بازگشت به قرآن " منتشر شد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از محيط، كتاب "بازگشت به قرآن" به قلم استاد مصري جمال البنا با تأكيد بر ايمان به قرآن منتشر شد.

وي در اين كتاب آورده است كه ايمان به قرآن و اعتماد بر درجه قداست حقيقي آن كه هيچ شكي بر آن نيست، در زندگي مسلمانان مهم به شمار مي رود. آيات قرآن بر اساس زندگي مردم و نيازهاي آنها تنظيم شده است.

استاد جمال با بيان اين نكته كه قرآن به تأثيرات علم، سياست، اقتصاد، دين و فرهنگ در زندگي مردم اشاره كرده است، ياد آور مي شود هر كس كه به سلوك قرآن و اخلاق و شيوه زندگي آن تمسك جويد، هدايت مي شود.

البنا اعلام كرد: در قرآن حقايقي نهفته است كه جز با دريافت معاني و اجراي احكام آن نمي توان مزيت آنها را دانست و اين معاني ارزشهاي اساسي در زندگي مردم دارد كه هر يك به گونه اي براي زندگي و نوع بشرمزيت محسوب مي شود.

وي با تأكيد بر معاني نهفته در قرآن گفت: معاني نهفته در قرآن به قدري وسيع است كه تاكنون تمامي معناي آن براي نوع بشر كشف نشده است .

استاد البنا با توصيف قرآن به نام "بهار زندگي مسلمانان" از آن به عنوان يگانه راه سعادت بشر ياد كرد.

وي معتقد است اين كتاب نوري است كه مسلمانان را زماني كه به قرآن اين كتاب آسماني تمسك جويند، ياري داده و مشكلات آنها را رفع مي كند.