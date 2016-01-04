حادثه در فاز ۱۴ پارس جنوبی/ سه نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر وقوع حادثه آتش‌سوزی در فاز ۱۴ پارس جنوبی، سه نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز دچار مصدومیت شد که حال وی مناسب گزارش نشده است.

مجید محمودی رئیس حراست ارشد منطقه ویژه پارس با تائید این حادثه به خبرنگار مهر گفت: این حادثه بر اثر آتش‌سوزی در حین اتصال لوله در فاز ۱۴ پارس جنوبی به وقوع پیوست و سه نفر جان خود را از دست دادند.

معاون فرماندهی انتظامی شهرستان کنگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این موضوع اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه به وقوع پیوست.

اسدالله حقیقت‌منش اضافه کرد: این حادثه برای کارگرانی که مشغول کار در زمینه اتصال لوله بودند به وقوع پیوست و یک نفر که برای کمک به آنها رفته بود نیز دچار حادثه شد و پس از مصدومیت به بیمارستان کنگان منتقل شد.