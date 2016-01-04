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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰:۵۹

حادثه در فاز ۱۴ پارس جنوبی/ سه نفر کشته شدند

حادثه در فاز ۱۴ پارس جنوبی/ سه نفر کشته شدند

بوشهر - بر اثر وقوع حادثه آتش‌سوزی در فاز ۱۴ پارس جنوبی سه نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر وقوع حادثه آتش‌سوزی در فاز ۱۴ پارس جنوبی، سه نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز دچار مصدومیت شد که حال وی مناسب گزارش نشده است.

مجید محمودی رئیس حراست ارشد منطقه ویژه پارس با تائید این حادثه به خبرنگار مهر گفت: این حادثه بر اثر آتش‌سوزی در حین اتصال لوله در فاز ۱۴ پارس جنوبی به وقوع پیوست و سه نفر جان خود را از دست دادند.

معاون فرماندهی انتظامی شهرستان کنگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این موضوع اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه به وقوع پیوست.

اسدالله حقیقت‌منش اضافه کرد: این حادثه برای کارگرانی که مشغول کار در زمینه اتصال لوله بودند به وقوع پیوست و یک نفر که برای کمک به آنها رفته بود نیز دچار حادثه شد و پس از مصدومیت به بیمارستان کنگان منتقل شد.

کد مطلب 3017282

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