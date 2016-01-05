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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۸:۳۰

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر:

۱۰۷ هزار نفر در استان بوشهر از طرح تحول سلامت بهره‌مند شدند

۱۰۷ هزار نفر در استان بوشهر از طرح تحول سلامت بهره‌مند شدند

بوشهر - مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر گفت: ۱۰۷ هزار نفر در استان بوشهر از طرح تحول سلامت بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، حجت الاسلام حسین رزمجو در جلسه امید اجتماعی شهرستان تنگستان با اشاره به اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت در کشور گفت: مردم در بحث درمان بیش از ۷۰ درصد حق درمان را پرداخت می‌کردند که با اجرای طرح تحول نظام سلامت پرداختی مردم به کمتر از ۷ درصد کاهش یافت.

رزمجو افزود: بیش از ۱۰۷ هزار بیمار در بیمارستان‌های استان بوشهر امسال بستری شده‌اند و از طرح تحول نظام سلامت بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح ۱۵ گانه امید اجتماعی در استان بوشهر بیان کرد: تا دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی بیش از ۲۵۰ زمین مینی فوتبال در روستاهای دارای ۵۰۰ نفر جمعیت احداث و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

مدیرکل اموراجتماعی استانداری بوشهر گفت: ۱۴ طرح امید اجتماعی در ۶ محور  برای خدمت رسانی به مردم استان بوشهر انتخاب شده است.

وی بیان کرد: با اجرای طرح‌های ۱۵گانه امید در روستاها و شهرهای استان بوشهر سرانه فضای سبز به ۳ متر مربع و فضای ورزشی به ۷ مترمربع افزایش می‌یابد.

کد مطلب 3017286

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