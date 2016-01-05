به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، حجت الاسلام حسین رزمجو در جلسه امید اجتماعی شهرستان تنگستان با اشاره به اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت در کشور گفت: مردم در بحث درمان بیش از ۷۰ درصد حق درمان را پرداخت می‌کردند که با اجرای طرح تحول نظام سلامت پرداختی مردم به کمتر از ۷ درصد کاهش یافت.

رزمجو افزود: بیش از ۱۰۷ هزار بیمار در بیمارستان‌های استان بوشهر امسال بستری شده‌اند و از طرح تحول نظام سلامت بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح ۱۵ گانه امید اجتماعی در استان بوشهر بیان کرد: تا دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی بیش از ۲۵۰ زمین مینی فوتبال در روستاهای دارای ۵۰۰ نفر جمعیت احداث و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

مدیرکل اموراجتماعی استانداری بوشهر گفت: ۱۴ طرح امید اجتماعی در ۶ محور برای خدمت رسانی به مردم استان بوشهر انتخاب شده است.

وی بیان کرد: با اجرای طرح‌های ۱۵گانه امید در روستاها و شهرهای استان بوشهر سرانه فضای سبز به ۳ متر مربع و فضای ورزشی به ۷ مترمربع افزایش می‌یابد.