نگراني صهيونيست ها از تشديد مخالفت ها با سياست اشغالگرانه اسرائيل در انگليس

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه ها آرتص، رابرت ويستريخ (Robert Wistrich) كه مخالفت با سياست هاي صهيونيستي را به يهودي ستيزي تعبير كرده در سمپوزيوم يهودي ستيزي در انگليس گفت : انگليس در ميان كشورهاي اروپايي رتبه اول يهودي ستيزي دارد و حتي با پيش آمدن موضوعاتي مثل تحريم دانشگاه هاي اسرائيلي مي توان گفت انگليس به پرچمدارمبارزه با يهودي ستيزي تبديل شده است.

وي با اشاره به تحريم دانشگاه هاي اسرائيل از سوي دانشگاهيان انگليس گفت: يهودي ستيزي در انگليس به طور پيچيده اي در حال پيشرفت است و لازم است راههاي جديدي براي رويارويي با آن پيدا كرد.

اين استاد دانشگاه عبري گفت : هم اكنون مسلمانان راديكال با منابع جناح چپ انگليس به نوعي اتحاد دست پيدا كرده اند و همين موضوع يكي از دلايل افزايش يهودي ستيزي در اين كشور است.

ويستريخ با اشاره به اينكه دولت انگليس در اين زمينه نقشي ندارد، خاطرنشان كرد: توني بلر نخست وزير انگليس يكي از نزديك ترين دوستان اسرائيل است.

سال گذشته اساتيد دانشگاههاي انگليس در واكنش به مشاركت دانشگاههاي رژيم صهيونيستي در بدرفتاري با فلسطيني ها، اين دانشگاه ها را فاقد وجهه علمي دانسته و تحريم كردند.

يك اتحاديه دانشگاهي در انگليس خواهان تحريم دانشگاههاي اسراييلي شدند واعلام كرد اين دانشگاهها در سوء استفاده از فلسطيني ها در اراضي اشغالي مشاركت داشته اند.

انجمن استادان دانشگاه در انگليس به طور ويژه به دانشگاههاي حيفا (Haifa) و بارلان (Bar-Ilan ) اشاره كردند و اعلام نمودند اين دو دانشگاه را به همراه چند دانشگاه ديگر از لحاظ علمي مورد تحريم قرار خواهند داد.