كاهش دستوري نرخ سود بانكي موجب خروج سرمايه از كشور مي شود

رجايي سلماسي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر با انتقاد از تصميم رئيس كل بانك مركزي درخصوص كاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: با توجه به تورم بالاي كه هم اكنون در جامعه شاهد هستيم به اين نتيجه مي رسيم كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي منجربه خروج سرمايه از كشور مي شود.

مديرعامل بانك سامان درادامه مخالفت خود را با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي دركشوراعلام كرد وافزود: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي دركشور بايد توسط مكانيزم هاي اقتصادي صورت بگيرد.

وي درادامه افزود: ما بايد توسط ابزارهاي اقتصادي دركشورمنابع را افزايش دهيم واز اين طريق نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش دهيم.

مديرعامل بانك سامان كاهش 2درصدي تسهيلات بانكي را موجب كاهش منابع بانك ها عنوان كرد واظهارداشت :اگرنرخ سود بانكي دركشوركاهش پيدا كند وتورم درحد فعلي باقي بماند مردم ترجيح مي دهند سرمايه هاي خود را از كشورخارج كنند و در بازارهاي بورس كشورهاي عربي سرمايه گذاري كنند.

سلماسي درادامه كاهش نرخ تسهيلات بانكهاي خصوصي را موجب كاهش رقابت پذيري بانك هاي خصوصي دركشورذكركرد واظهار داشت: با كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصو.صي رقابت پذيري آنها هم كاهش مي يابد.

وي درادامه كاهش هزينه هاي غيرعملياتي بانك ها را دركاهش نرخ بهره موثردانست وگفت: با كاهش هزينه هاي جانبي بانك ها مي توانيم نرخ بهره را كاهش دهيم.