نماینده عربستان: مذاکرات سوریه را به خاطر ایران، تحریم نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «عبدالله المعلمی» نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل اعلام کرد قطع روابط با ایران، بر مذاکرات آتی سوریه بی تاثیر خواهد بود. وی در این رابطه به خبرنگاران گفت: از جانب ما که این مسئله تاثیری بر مذاکرات سوریه نخواهد داشت.

المعلمی مدعی شد ریاض در این شرایط نیز به تلاش های خود برای بازگرداندن صلح به سوریه و یمن ادامه خواهد داد. وی بدون اشاره به جنگ افروزی و جنایات کشورش در یمن و حمایت از تروریست ها در سوریه ادعا کرد ایران در نشست های پیشین سوریه حضور سازنده ای نداشته است.

نماینده عربستان افزود کشورش به خاطر تنش با ایران نشست آتی سوریه را تحریم نمی کند و در آن شرکت خواهد کرد. وی گفت طی نامه ای به شورای امنیت خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی بهتر در ایران برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک شده است.

