نوتیفیکیشن تلفن همراه تان را خاموش کنید تا از استرس دور بمانید

به گزارش خبرنگار مهر، ایمیل در عین حال که یک وسیله ارتباطی قوی است همزمان عامل ایجاد استرس و نومیدی هم هست. محققان یک مرکز مطالعاتی در لندن در نظرسنجی از ۲۰۰۰ نفر دریافتند افرادی که به طور خودکار ایمیل هایشان را بر روی دستگاه تلفن شان دریافت می کنند، استرس و فشار روانی بیشتری را متحمل می شوند.

در این مطالعه به این نکته اشاره شده است که چک کردن ایمیل بلافاصله در اوایل صبح یا اواخر شب با میزان بالای فشار ناشی از ایمیل مرتبط است.

طبق این گزارش، افرادی که در نظرسنجی انجام شده سطح بالای فشار ناشی از ایمیل را گزارش کرده بودند، بیشتر با تداخل امور بین محیط کار و خانه شان مواجه بودند.

«ریچارد مک کینون»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تحقیق ما نشان می دهد ایمیل شمشیری دولبه است. در حالیکه می تواند یک ابزار ارتباطی قوی باشد، منبع بروز نومیدی و استرس برای بسیاری از ماست. افرادی که در نظرسنجی، استفاده از ایمیل را برای خود بسیار مفید می دانستند، به شکل قابل توجهی فشار ناشی از ایمیل را تجربه کردند. اما همین استرس ناشی از ایمیل می تواند تاثیر منفی قابل توجهی بر بهره وری و آرامش فرد داشته باشد.»