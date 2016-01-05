زنگ پایان بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه براساس تقویم انتخاباتی ۱۴ دی ماه آخرین روز تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است، اظهار کرد: براین اساس با برگزاری جلساتی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت های اجرایی در ۹ حوزه اصلی انتخاباتی استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: امروز (دوشنبه) بررسی صلاحیت کاندیداها به پایان رسید و افراد رد صلاحیت شده مشخص شدند.

ذکااسدی تصریح کرد: روز سه شنبه نامه ای محرمانه به کاندیداهای رد صلاحیت شده ارسال و طی آن علت رد صلاحیت آنها اعلام می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: این افراد چهار روز برای اعلام اعتراض خود به هیئت نظارت فرصت دارند.

وی ادامه داد: روز سه شنبه اسامی نمایندگان مجلس به هیئت نظارت ارائه می شود و براساس قانون هیئت نظارت علاوه بر بررسی شکایت رد صلاحیت شده ها، می تواند در خصوص وضعیت کاندیداهایی که صلاحیت آنها تایید شده است اعلام نظر کند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان یادآور شد: بر این اساس ممکن است کاندیداهایی که توسط هیئت های اجرایی تایید صلاحیت شده اند در هیئت نظارت رد صلاحیت شوند.

وی از اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده قطعی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور طی بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: وزارت کشور بعد از دریافت اسامی کاندیداها، اطلاعات را به فرمانداری ها اعلام می کند.