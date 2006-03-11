عدم تحرك عامل افزايش وزن جوانان و ابتلا به بيماريهاي مفصلي و قلبي

به گزارش خبرگزاري مهر ، ابراهيم انتظاري در آستانه برگزاري هفدهمين كنگره فيزلوژي ايران افزود: متاسفانه با رشد زندگي ماشيني ، استفاده از تكنولوژي مدرن در زندگي ، آپارتمان نشيني ، شلوغي شهر و استفاده بيش از حد افراد از اتومبيل هاي شخصي ، شاهد جامعه اي تنبل و بي تحرك هستيم كه اين امر باعث بروز مشكلات فراواني نظير تسريع ، تشديد سايش و تخريب سطوح مفصلي به علت جابجايي محل اثر نيروهاي طبيعي ، ايجاد وضعيت غير طبيعي بدن و انحرافات راستا و قامت طبيعي بدن شده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران اظهار داشت: تشويق افراد جامعه در سنين مختلف براي تحرك بيشتر در زندگي و داشتن فعاليتهاي فيزيكي طي روز و همچنين انجام مرتب و منظم ورزشهاي صحيح از جمله راههاي پيشگيري و درمان دردهاي شايع مفصلي، قلبي و كليوي است.

هفدمين كنگره فيزيوتراپي ايران 26 تا 28 ارديبهشت 85 در مجموعه ورزشي وزارت كار در تهران برگزار مي شود.

بيش از 1500 نفر از فيزيوتراپيست ها از سراسر كشور در زمينه جديدترين روشها و تكنيكهاي فيزيوتراپي و راههاي پيشگيري و درمان نارسايي هاي مختلف مفصلي ، عضلاني و استخواني با مهمانان خارجي از كشورهاي مختلف جهان به تبادل نظر علمي خواهند پرداخت.