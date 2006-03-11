تيم جديد اطلاعاتي آمريكا براي بررسي برنامه جاسوسي بوش تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، اين تيم هفت نفره رو پنجشنبه اولين جلسه توجيهي خود را برگزار كرد و قرار است كه روز دوشنبه نيز از مقرها و شعب آژانس امنيت ملي ديدن كند تا بتواند به اطلاعات اضافي دست پيدا كند.

" پت رابرتس" (Pat Roberts ) رئيس كميته انتحابي سنا پس از آن بيانيه اي را منتشر كرد و اين جلسه توجيهي را تا حد زيادي آموزشي و سازنده براي اعضاي اين تيم اعلام كرد.

هم تيم مجلس نمايندگان آمريكا و هم اعضاي سنا با كاخ سفيد مذاكراتي را ترتيب داده اند مبني بر اينكه كنگره چه تحقيقي را مي تواند در مورد اين برنامه بحث برانگيز انجام دهد و چه قواعدي را بر آن حاكم خواهد كرد.

بنا بر اصولي كه كاخ سفيد پيشنهاد داده هيچ كدام از اعضاي اين كميسيون فرعي نمي توانند اطلاعات كسب شده را در اختيار هشت عضو تيم اطلاعاتي قرار دهند.

پيش از اين افشا شده بود كه بوش تلفن ها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و درتوجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.

خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.

ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.