جرأت ساخت فيلم پيرامون عاشورا در فيلمسازان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري نخستين جشنواره فيلم عاشورايي "سپيد"، سردار عليرضا افشار، معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح، در بازديد از دبيرخانه نخستين جشنواره فيلم عاشورايي "سپيد" گفت : جرأت ساخت فيلم پيرامون عاشورا و وقايع كربلا ميان فيلم سازان وجود ندارد و فيلمسازان به دليل عظمت ائمه معصومه از ساخت فيلم در اين زمينه واهمه دارند و به خود اجازه اين كار را نمي دهند.

وي افزود : فيلم هاي عاشورايي بسيار محدود هستند، اما به تازگي بعضي از فيلمسازان، فيلم هايي با اين موضوع مي سازند كه با وجود محدود بودن تعداد اين فيلم ها تاثير گذاري آنان زياد بوده و مخاطبان از اين فيلم ها استقبال مي كنند، اما به طور كلي فيلم هاي موجود در زمينه عاشورا درحد جشنواره عاشورايي نيستند.

سردار افشار در ادامه گفت: شرط موفقيت ما براي توليد آثار عاشورايي اين است كه عاشورا را از ابعاد مختلف در فيلمنامه هايي بامحتواي متعالي قرار داده و از روي اين فيلمنامه ها، فيلم هاي خوب و با ارزش ساخته شود.

كه مهمترين امر در توليد يك فيلم، فيلمنامه مناسب براي آن است، در صورتي كه كارگردانان ما اكثر فيلمنامه ها را كه نياز به تخصص دارد خود مي نويسند.

وي در ادامه تصريح كرد: سينماي ما در زمينه عاشورا و كربلا هر چند محدود كاركرده است، ولي اين فقط به دليل قداست و سنگيني اين واقعه بزرگ است، اما به هر حال ساخت فيلم هاي دفاع مقدس كه مفاهيمي از عاشورا در آن وجود دارد نيز بسيار ساخته شده است.

عليرضا افشار در ادامه ياد آور شد: سينماي ايران پس از انقلاب ارزشي تر و معنوي تر شده، اما به دليل مسائل سياسي و بحث هاي سياسي كه بعد از انقلاب درايران به وجود آمد، هنر نيز دستمايه اين تحولات قرار گرفته و سياسي شده است.

گفتني است: آخرين مهلت ارسال براي نخستين جشنواره فيلم عاشورايي "سپيد" كه توسط سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و كانون هاي باشگاه خبرنگاران جوان برگزار مي شود، پايان فروردين 85 است.