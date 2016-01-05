سیاستمداران آلمانی خواستار تجدید نظر در مناسبات با سعودی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، احزاب اپوزیسیون در پارلمان آلمان با افزایش انتقادهای خود از دولت به خاطر همکاری با دولت سعودی خواستار تجدید نظر در مناسبات دوجانبه شدند.

آنها معتقدند صدور تسلیحات به ریاض باید بازبینی شده و حتی الامکان متوقف شود.



از سوی دیگر اعدام ۴۷ تن از جمله شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه در سعودی سبب اعتراض مجدد سبزها به دولت برای توقف روند صادرات تسلیحات به این کشور شد.



حتی در دولت ائتلافی متشکل از احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات نیز این مساله دیگر موضوعی تابو به شمار نمی رود و در مورد آن صحبت می شود.

«یورگن هارت» عضو کمیته امور خارجی مجلس آلمان از حزب دمکرات مسیحی در این باره گفت: هر گونه تصمیمی درباره صادرات سلاح باید به دقت و احتیاط بررسی شود.

وی که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود همچنین اظهار داشت: شکی نیست که آلمان باید درباره رابطه خود با عربستان به طور اساسی تجدیدنظر کند.



در حزب سوسیال دمکرات نیز برخی از سیاستمداران خواستار بررسی مناسبات آلمان با سعودی شده اند.



«رالف موتسنیش» معاون فراکسیون سوسیال دمکرات در پارلمان آلمان با بیان اینکه منافع سیاسی باید بر منافع اقتصادی مقدم باشد،گفت: درباره صادرات سلاح، آلمان باید بسیار محتاطانه عمل کند و حتی دست رد به سینه عربستان بزند.



«چم اوزدمیر» رئیس حزب سبزها نیز خواستار آن شده است تا دولت آلمان در مقابل عربستان موضعی شفاف اتخاذ کند. وی بر این عقیده است که نمی توان همزمان هم با تروریست های داعش جنگید و هم با عربستان سعودی روابط تجاری فعال داشت.



«کلاودیا روت» معاون رئیس پارلمان آلمان از حزب سبزها نیز به روزنامه دی ولت گفت: سیاست خارجی بنا شده بر پایه ارزش ها، به هیچ عنوان ارتباطی با همکاری با یک کشور به عنوان شریک استراتژیک و تجهیز آن با تسلیحات سنگین نظامی ندارد در حالی که ملت خود را دسته دسته اعدام می کند و ایجاد رعب و وحشت می کند.