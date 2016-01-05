به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تحت تاثیر تیم بحران زده آینده سازان بود که بالاخره پس از چند هفته کش و قوس های داخلی از ادامه حضور در این رقابت ها انصراف داد و بر همین اساس دیدار این تیم برابر نیروی زمینی لغو شد.

در این شرایط مهمترین دیدار این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور میان دو تیم دانشگاه آزاد و پتروشیمی بندر امام در سالن حکیمیه تهران برگزار شد که طی آن شاگردان مصطفی هاشمی در دانشگاه آزاد برابر حریف صدرنشین خود به پیروزی دست یافتند تا ضمن جبران شکست مرحله رفت، بتوانند در جدول رده بندی یک پله صعود کرده و در رده دوم قرار بگیرند.

پتروشیمی بندر امام البته با وجود متحمل شدن این شکست با بالاتر از رقیب خود در صدر جدول رده بندی باقی ماند تا همچون هفته های گذشته در پایان این هفته هم صدر جدول تغییری نداشته باشد.

در دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم شیمیدر تهران مقابل نفت با ۱۰ اختلاف امتیاز پیروز شد و در رده پنجم باقی ماند. آبادانی ها هم با متحمل شدن این شکست از رده دوم به رده چهارم سقوط کردند. شهرداری گرگان نیز در دیدار خانگی و پس از تساوی ۷۴ بر ۷۴ در وقت قانونی مسابقه، در نهایت در وقت اضافه مغلوب ثامن مشهد شد. این نخستین بردی بود که مشهدی ها با هدایت مهران حاتمی به آن دست یافتند و کمک کرد تا در رده هفتم باقی بمانند هرچند گرگانی ها نیز با وجود این شکست تغییر جایگاه ندادند.

همچنین در این هفته از مسابقات، شهرداری اراک در تبریز میزبان خود را شکست داد و به رده سوم صعود کرد. تبریزی ها نیز با وجود این شکست و به لطف انصراف آینده سازان بایک پله صعود و قرار گرفتن در رده نهم مواجه شدند.

بدین ترتیب هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی به پایان رسیدکه در جدول رده بندی تیم های دانشگاه آزاد و شهرداری اراک به لطف پیروزی و شهرداری تبریز به لطف انصراف رقیب ته جدولی با صعود مواجه شدند و تیمی مانند نفت هم سقوط کرد. البته آینده سازان هم دیگر حضوری در مسابقات نخواهد داشت پایین تر از همه در رده دهم قرار رفت.

نتایج دیدارهای برگزار شده در هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم ها بعد از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

*دانشگاه آزاد ۸۲- پتروشیمی بندر امام ۷۳

*شهرداری تبریز ۷۴- شهرداری اراک ۸۲

*شیمیدور ۷۷- نفت آبادان ۶۷

*شهرداری گرگان ۷۹- ثامن مشهد ۸۷

جدول رده بندی

۱- پتروشیمی بندرامام (۱۷ بازی، ۱۳ برد، ۴ باخت، ۳۰ امتیاز)

۲- دانشگاه آزاد (۱۷ بازی، ۱۲ برد، ۵ باخت، ۲۹ امتیاز)

۳- شهرداری اراک (۱۷ بازی، ۱۲ برد، ۵ باخت، ۲۹ امتیاز)

۴- نفت آبادان (۱۷ بازی، ۱۲ برد، ۵ باخت، ۲۹ امتیاز)

۵- شیمیدر تهران (۱۶ بازی، ۱۱ برد، ۵ باخت ۲۷ امتیاز)

۶- شهرداری گرگان (۱۷ بازی، ۹ برد، ۸ باخت، ۲۶ امتیاز)

۷- ثامن مشهد (۱۷ بازی، ۷ برد، ۱۰ باخت، ۲۴ امتیاز)

۸- نیروی زمینی (۱۶ بازی، ۳ برد، ۱۳ باخت، ۱۹ امتیاز)

۹- شهرداری تبریز (۱۶ بازی، ۲ برد، ۱۴ باخت، ۱۸ امتیاز)

۱۰- آینده سازان (۱۶ بازی، ۲ برد، ۱۴ باخت، ۱۸ امتیاز)