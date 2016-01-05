رشته مشاوره از کنکور ۹۵ حذف شد

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حذف رشته کارشناسی مشاوره گفت: براساس مصوبه کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی، دوره کارشناسی مشاوره همانند سایر گرایش های روانشناسی مثل کارشناسی روانشناسی بالینی، کارشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی، کارشناسی روانشناسی عمومی و ... در هم ادغام شده و همه دانشجویان ملزم هستند یک برنامه و آن هم کارشناسی روانشناسی بدون گرایش را در مقطع کارشناسی بگذرانند.

وی ادامه داد: رشته مشاره با توجه به اینکه همپوشانی زیادی با روانشناسی دارد و همان کارهایی را انجام می دهد که روانشناسان انجام می دهند، کارگروه تصمیم گرفت همه دانشجویان در مقطع کارشناسی، دوره روانشناسی بدون گرایش را طی کنند.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول افزود: سپس دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، در چهار رشته مشاوره خانواده، شغلی، مدرسه و توانبخشی که درحال حاضر وجود دارد ادامه تحصیل دهند.

وی با اشاره به دلایل حذف رشته کارشناسی مشاوره گفت: این رشته به چند دلیل با روانشناسی ادغام شده است، اول اینکه ما در هیج جای دنیا کارشناسی مشاوره نداریم فقط در برخی از جاها مانند کلیساها و فقط برای کسانی که قصد دارند مشاوره ارایه بدهند، یک دوره کارشناسی مشاوره برگزار می شود.

فتحی آشتیانی ادامه داد: دانشگاه‌های برتر دنیا هیچ کدام کارشناسی مشاوره ندارند، نکته دوم اینکه محتوای مشاور چون متاثر از روانشناسی است و افرادی که می خواهند مشاوره بدهند، باید با روانشناسی آشنا باشند بنابراین تصمیم کارگروه بر این شد که در مقطع کارشناسی فقط رشته روانشناسی ارایه شود.

وی تصریح کرد: از همین رو در کنکور سال ۹۵ کارشناسی مشاوره حذف شد و تنها جایی که کارشناسی مشاوره و راهنمایی را دارد، دانشگاه فرهنگیان است که برای وزارت آموزش و پرورش کارشناس مشاوره و راهنمایی تربیت می کند.

وی خاطرنشان کرد: البته این دانشگاه استثناء است و این رشته در سایر دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد حذف شده و دانشجویان که می خواهند، مشاوره بخوانند باید اول کارشناسی روانشناسی را طی کنند و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته را دنبال کنند.