پرونده انتقال آب و سد گتوند از نظر ما بسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی دوشنبه شب در شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: استراتژی تعامل با دنیا را از گذشته مدنظر داشته و اکنون هم داریم. ملت و حکومتی ماندگار است که دارای استراتژی و اهداف مشخص باشد و قوام و دوام استراتژی نیز به تعامل حکومت با ملت بستگی دارد. در هر صورت امیدواریم که تبعیت از قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه ملاک باشد و هیچ‌کسی از سر دلسوزی یا احساس تکلیف شرعی دست به کاری نزند که هزینه تحقق اهداف نظام را سنگین کند.

وی افزود: مملکت در ساختاری تعریف شده و هر کسی وظیفه‌ای دارد. امیدوار هستیم با این شرایطی که پیش‌آمده با ابتکار عملی که همه مسئولان نظام از خود نشان می‌دهند و در رأس هم مقام معظم رهبری به‌گونه‌ای باشد که مانند بقیه عمر تاریخ انقلاب، افتخاری برای ما باشد. هر اتفاقی که بیفتد با ملت‌ها کار داریم و اگر صدام را پشت سر گذاشتیم ولی با ملت عراق خیلی کار داریم.

مقتدایی تصریح کرد: ایران وجوه اشتراک دینی، جغرافیایی و فرهنگی با بدترین حکومت‌ها در منطقه دارد. به هر حال تاوان این رفتار عجولانه را حکومت آل سعود خواهد داد و از درون ضربه خواهد خورد.

استاندار خوزستان بیان کرد: در خصوص بحث سرشاخه‌ها و گتوند، دیگر پرونده از نظر ما بسته است چون شورای عالی آب را داریم و اصل بر این است که تصمیم کارشناسانه‌ای اخذ شده و آن تصمیم دوگانه نشود. بحث برداشت آب از سرشاخه فقط برای شرب است و در غیر این صورت اگر شد، با قانون مواجه می‌شوند. همچنین سد گتوند به‌خوبی در حال مدیریت است و مشکلی نیست ولی حساسیتی ایجاد شده و پیشنهاداتی ارائه شده که با تدبیر حل خواهد شد.

مقتدایی اظهار کرد: ردیفی در پیوست بودجه در حدود هشت هزار میلیارد تومان برای رودخانه کارون اختصاص داده شده که نتیجه پیگیری‌های مختلف است. ای کاش برخی از دولتمردان دیگر که در این استان تأسیسات و امکانات دارند به‌اندازه رئیس سازمان محیط‌زیست حضور پیدا می‌کردند.

وی افزود: دو ردیف محکم داریم و یکی طرح توسعه پایدار است که مقام معظم رهبری هم سه‌شنبه گذشته پیغام دادند به استاندار خوزستان بگویید که مناطق محروم استان در طرح توسعه پایدار برخوردار خواهند شد. در واقع دو هزار میلیارد تومان برای طرح توسعه پایدار در ردیف بودجه در نظر گرفته شده که آن هم به معنای محیط زیست انسانی است.

مقتدایی گفت: باید به استان اعتماد کنیم و اگر اعتمادسازی شد دیگر چرا تصمیم‌گیری را در مرکز می‌برند. اگر ابزار نظارتی و کنترلی در اختیار استان باشد آن‌وقت شاهد موفقیت هم خواهیم بود به‌عنوان‌مثال علت موفقیت طرح 550 هزار هکتاری ابلاغ ابزار کنترلی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان است.

استاندار خوزستان افزود: برخی وزارتخانه‌ها اعتبار مستقل داشته و مایل هستند تا از مرکز حل کنند. یک‌باره به زیر کشت بردن 50 هزار هکتار زمین تصمیم می‌گیرد ولی انتظار ما ایجاد پیوند بین پیمانکار و دوره نگهداشت است. بدون شک اگر نفت کاری در هورالعظیم انجام داده دقیقا باید در همان منطقه پول را هزینه کند.

مقتدایی اضافه کرد: در خلاقیت، برترین استان بودیم که از حداقل امکانات نهایت بهره‌وری را بردیم. برای نمونه چهار درصد کاهش نرخ بیکاری را در مقابل کاهش 28 درصدی اعتبارات تملک دارایی داشتیم و حتی تورم از متوسط ملی سه درصد پایین‌تر است.

وی به عملکرد بانک‌ها در استان اشاره کرد و گفت: خوزستان در جذب سپرده مردمی از سوی بانک‌ها در رده سوم است ولی در پرداخت تسهیلات، در رده 31 کشور قرار دارد. واحدهای تولیدی که نیاز به سرمایه در گردش دارند ترک تشریفات داده و وام بدون بهره پرداخت کردیم و از این طریق استان خوزستان 375 میلیارد تومان مازاد درآمد استانی را داشتیم.