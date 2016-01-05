اعدام شیخ نمر تشویق افراط گرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهیری مسراوی مشاور رسانه ای رییس جمهور اندونزی و روشنفکر جوان این کشور در صفحه فیسبوک خود نوشت: عربستان با این اعدام، آشکارا چهره واقعی خود را که درپی ایجاد درگیری های فرقه ای است، نشان داد.

زهیری تاکید کرد: اعدام این شخصیت شیعه که در بخش شرقی عربستان سعودی زندگی می کرد درپی اعتراض به بی عدالتی پادشاه عربستان نشان دهنده تلاش رژیم سعودی برای خاموش کردن صدای مردم است.

پایگاه خبری «سروو» اندونزی نیز دوشنبه با اشاره به اقدام عربستان برای به شهادت رساندن شیخ نمر، با اشاره به محکومیت این اقدام سعودی ها درعراق، لبنان، بحرین و ایران افزود: نمر یکی از منتقدان و معترضان استبداد خانواده سلطنتی عربستان به ویژه علیه شیعیان دراین کشور بود. نمر بر وحدت شیعه و سنی تاکید داشت، اما رژیم عربستان این شخصیت را یک تروریست خواند.

«سروو» هدف عربستان را ایجاد جنگ فرقه ای در جهان اسلام دانست و با اشاره به تلاش های تروریستی در سوریه علیه دولت قانونی بشاراسد، نوشت: وقایع سوریه نشان داد بسیاری از تروریستها که به دنبال سرنگونی دولت بشار اسد بودند، از عربستان سعودی هستند.

این پایگاه خبری خاطرنشان کرد: بنا به گفته "پاتریک کاکبرن" تحلیلگر و کارشناس امور خاورمیانه، ایستگاه های تلویزیون های ماهواره ای ضد شیعه از طرف رژیم سعودی تامین مالی می شود و نه تنها دولت، بلکه روحانیون عربستان نیز در گسترش فرقه گرایی و افراط گرایی از طریق فضای مجازی و یا شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب، فیسبوک و توییتر نقش فعال دارند.

