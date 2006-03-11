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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۱۳

با تصويب مجلس؛

اعتبارات فصل حمل و نقل بودجه 85 از 1800 به 3200 ميليارد تومان افزايش يافت

اعتبارات فصل حمل و نقل بودجه 85 از 1800 به 3200 ميليارد تومان افزايش يافت

با تصويب مجلس، اعتبارات فصل حمل و نقل از 1800 ميليارد تومان پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 85 به 3200 ميليارد تومان افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، دولت در لايحه پيشنهادي بودجه 85 اعتبارات فصل حمل و نقل را در مجموع 1800 ميليارد تومان در نظر گرفته بوده است.

كميسيون عمران مجلس هم پس از بحث و بررسي تصميم گرفت كه اين رقم را به 2400 ميليارد تومان افزايش دهد.

اين درحالي است كه كميسيون تلفيق رقم پيشنهادي كميسيون عمران براي افزايش اعتبارات فصل حمل و نقل در سال 85 موافقت نكرد و حتي آنرا به 1200 ميليارد تومان كاهش داد.

در همين حال، نمايندگان مجلس در صحن علني با اين پيشنهاد كميسيون تلفيق به شدت مخالفت كردند، به طوري كه در نهايت در مجلس تصويب شد كه اعتبارات فصل حمل و نقل در سال 85 به 3200 ميليارد تومان افزايش يابد.

اين گزارش تصريح مي كند: افزايش 1400 ميليارد توماني اعتبارات فصل حمل و نقل نسبت به پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 85 به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل اختصاص خواهد يافت.

 

کد مطلب 301739

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