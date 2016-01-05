افشای چگونگی فریب سیاسی روشنفکران قرن بیستم در یک کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی کتاب «روشنفکران و سیاست» اثر مارک لیلا را با ترجمه محسن قائم‌مقامی منتشر کرد؛ کتابی که در آن نویسنده به سراغ برخی از مشهورترین روشنفکران قرن ۲۰ رفته و نشان داده که آنها چطور فریب نظام‌های فکری و تلاطم‌های سیاسی رمانه خود را خوردند و چشم بر استبداد و سبعیت و ترور بستند.

این کتاب در متن خود به شرح زندگی و زمانه فیلسوفانی مانند مارتین هایدگر، هانا آرنت، کارل یاسپرس، کارل اشمیت، والتر بنیامین، الکساندر کوژو، میشل فوکو، ژاک دریدا و افسون سیراکوز با چنین رویکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

مارک لیلا، در کتاب روشنفکران و سیاست، شرح‌حال‌های مختصری از مارتین هایدگر، کارل اشمیت، والتر بنیامین، الکساندر کوژف، میشل فوکو و ژاک دریدا به دست می‌دهد و در آن تفسیر می‌کند که چگونه این متفکران فریب ایدئولوژی‌ها و تلاطمات زمانه‌ی خود را خوردند و چشم بر استبداد و ددمنشی و ترور دولتی بستند.

او نشان می‌دهد که روشنفکرانی که عنان خود را به هیجاناتشان می‌سپارند چگونه به سوی عرصه‌‌ی سیاسی‌ای پیش می‌روند که به‌ندرت قادر به درکش هستند؛ پیشروی‌ای که برای حیات سیاسی و فکری ما نتایجی سرنوشت‌ساز در بر دارد.

قائم مقامی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب می‌نویسد: روشنفکران و سیاست در سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا منتشر شد، درست زمانی که دوره‌ای تاریخی به سر آمده و دوره‌ای دیگر آغاز شده بود. از زمان فروریختن دیوار برلین در ۱۹۸۹، همواره به نیروهای فکری اندیشیده‌ام که طی دو سده اخیر به سیاست غرب و سپس به سیاست سراسر جهان جان بخشیده‌اند. به عقیده من، فهم این نیروها صرفا با درک مفایهم انتزاعی یا تفحص در رویدادهای دوران ساز امکان‌پذیر نیست، بلکه باید به ژرفنای ذهن کسی راه یافت که در بزنگاه‌های تاریخی و بنا بر تعهدی درونی به یک ایدئولوژی می‌توان به راهکارهای مستبدانه توسل جست.

کتاب حاضر را که اینک ترجمه فارسی آن منتشر می‌شود، نگاهی به پست سر دانسته‌اند، نگاهی به تاریخ دوران مدرن و نه پیشگویی آنژه در پیش است.

مارک لیلا نیز در مقدمه خود بر این کتاب می‌نویسد: مقصود من از خرده زندگی‌نامه‌های انتقادی این نیست که به خوانندگانم بهانه‌ای برای دنبال نگرفتن و کنار گذاشتن آرای این متفکران بدهم، از آن رو که غیر قابل احترام و بی‌وجاهتند، بلکه منظورم درست ناقض این تصور است: خود من به آنها مایل بوده‌ام و در طول سالیان از آثارشان بسیار آموخته‌ام. اما هر چه بیشتر از ایشان دانستم، جز بر سرخوردگی‌ام نیفزود.

نشر ماهی این کتاب را در ۱۸۵ صفحه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر کرده است.