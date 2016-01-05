گریم جدید کوروش تهامی در فیلم «رگ خواب»

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام لیست نهایی فیلم های حاضر در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر، حمید نعمت الله و فیلم «رگ خواب» یکی از غایبان جشنواره هستند. تیم تولید این پروژه سینمایی در حال حاضر در حوالی خیابان سمیه تهران کارشان را شروع کرده اند و تا امروز کوروش تهامی و لیلا حاتمی جلوی دوربین نعمت الله رفتند.

۳۰ درصد از مراحل فیلمبرداری تازه ترین اثر سینمایی حمید نعمت الله انجام شده و کوروش تهامی بازیگر سینما و تلویزیون در اولین همکاریش با نعمت الله با گریم جدیدی جلوی دوربین رفته است.

هفته‌ آخر آذرماه تولید فیلم سینمایی «رگ خواب» در تهران شروع شد. این فیلم که با نام «مینا» پروانه ساخت گرفت، نوشته معصومه بیات است و خود نعمت الله تهیه‌کننده آن را عهده دارد. قصه این فیلم درباره اضمحلال یک زن است.

لیست کامل عوامل این اثر سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: بابک اردلان، تدوین: مهدی سعدی، طراح صحنه: حمیدرضا میرزامحمدی، طراح لباس: آزاده قوام، مجری طرح و طراح گریم: سهند ترابی، عکاس: امیرحسن شجاعی، منشی صحنه: شیدا یوسفی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: فواد چاومه، دستیاران کارگردان: ایما استمراری، علیرضا اسکندر، بامداد نعمت الله، منشی صحنه: شیدا یوسفی، دستیار برنامه ریز: شبنم شبدیز، نورپرداز: داود محمدی، دستیار نور: آنگینه ایسنانیانس، دستیاران فیلمبردار: سعید براتی، حسن لشکری، مهدی براتی، سجاد براتی، امید نامنی، دستیاران صحنه: بابک تکریم سیف آبادی، سعید بیات، دستیاران صدا: امیر عاشق حسینی، بردیا اردلان، دستیاران گریم: لیلا ثانی، مهدی صیاد، دستیار لباس: فاطمه امیری، جلوه‌های ویژه تصویری: سینا قویدل، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، گرافیست: روح الامین، مدیر تدارکات: یاسر سلیمانی، دستیار تولید: محسن پناهی، دستیاران تدارکات: مهدی بحری، علی کریمی، میلاد دین‌دوست.