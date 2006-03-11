به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه كه بازي تحسين برانگيزي را در فيلم اسكاري "تصادف" ارائه داد، درصدد است در زندگينامه اين نويسنده مطرح بازي كند. كتاب "مكان پيتون" نوشته اين نويسنده ميليون ها دلار فروش كرد، اما همين كتاب موجبات ويراني زندگي اش را فراهم كرد، چرا كه به انتقاد از كشورش مي پرداخت.



كتاب متاليوس به فساد و رسوايي حاكم در شهر كوچكي در نيوانگلند مي پرداخت و در پائيز 1956 روانه پيش خوان كتابفروشي ها شد. به رغم اينكه فروش اين كتاب در بسياري از شهرها ممنوع شد، اين اثر به يكي از پرفروشترين كتاب هاي تاريخ تبديل شد و فيلمي نيز بر اساس آن ساخته شد كه از حضور لانا ترنر و هوپ لنگ در نقش هاي محوري سود مي جست.



با اين وجود متاليوس هرگز نتوانست بر مشكلات حاصل از نگارش اين كتاب فائق آيد. ازدواجش با ناكامي مواجه شد، كودكانش مورد آزار و اذيت قرار مي گرفتند و خودش نيز نامه هاي تهديدآميز دريافت مي كرد. سرانجام او در سن 39 سالگي بر اثر بيماري درگذشت. نوامي فونر در حال حاضر بر روي فيلمنامه اين اثر كار مي كند و به محض اينكه نگارش فيلمنامه پايان يابد، فيلمبرداري آغاز مي شود.