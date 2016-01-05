یک گروه گردشگری اروپایی از آثار تاریخی داراب بازدید کرد

محمد باقر مهاجر فعال میراث فرهنگی و گردشگری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در این بازدید شهر باستانی دارابگرد و مسجدجامع داراب مورد توجه گردشگران اروپايی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: این نخستین بار بود که یک گروه گردشگر خارجی صرفا به قصد دیدن داراب به این شهر آمده بودند.

این فعال میراث فرهنگی بیان کرد: این گروه پس از بازدید از شهر باستانی دارابگرد و بزرگترین دیوارمدورخاکی جهان، از مجموعه بناهای سنگی وصخره ای منحصربفرد داراب ازجمله کهن ترین آسیاب سنگی ایران وفضای بیرونی مسجدسنگی بزرگترین بنای صخره ای دست کند ایران دیدن کردند.

مهاجر عنوان کرد: گردشگران خارجی همچنین از بازارقدیمی داراب ومسجدجامع این شهر که تنها مسجد تاریخی چهارمناره ای جهان اسلام محسوب می شود نیز دیدن کردند.