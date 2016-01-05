۵۵ هزار هکتار از مراتع لرستان احیا شد

به گزارش خبرنگارمهر، شیرزاد نجفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از احیا ۵۵ هزار هکتار از مراتع سطح استان لرستان خبر داد.

وی گفت: با مشارکت مردم ۵۵ هزار هکتار از مراتع تخریبی و فقیر لرستان که سیر قهقرایی را طی می کردند احیا شد گفت: این در حالیست که پیش از این به واسطه تخریب مراتع فرسایش شدید خاک را در زمان بارندگی ها در استان شاهد بودیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کد: در این راستا با مشارکت جوامع محلی در حوزه طرحهای صیانت از جنگلهای زاگرس و حوزه طرح مدیریت این میزان از مراتع استان احیا شدند.

نجفی بیان داشت: احیا این مراتع با استفاده از گونه های مرتعی «یوتوریوم»، سه کاله و «اکروپایران» به صورت کپه کاری و کشت مستقیم با بذر پاشی صورت گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در راستای حفاظت و صیانت از اراضی ملی ۱۱۶ فقره حکم خلع ید به مساحت ۱۷۶ هکتار از اراضی ملی توسط دستگاه قضایی صادر و از متصرفین خلع ید و رفع تصرف شد.