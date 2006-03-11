اعتراض مقامات صهيونيست به تهديدات يعالون برضد ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه ها آرتص، موشه يعالون روز پنجشنبه در يك موسسه آمريكايي گفته بود : اسرائيل به طور قطعي داراي انتخابي نظامي براي رويارويي با تهديد هسته اي ايران است و اين موضوع بايد مورد نظر قرار گيرد.

درپي اين اظهارات شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي سخنان يعالون را غيرضروري خواند و گفت آن دسته از منابع رسمي كه پست هاي رده بالا را در ارتش اسرائيل دارند بايد نسبت به واژه ها و اعمال خود با دقت تر و محتاط تر باشند.

يعالون در مصاحبه با كانال 1 تلويزيون اسرائيل گفت نمي داند چرا اين همه هياهو در زمينه اظهارات وي در آمريكا ايجاد شده است. وي افزود: اظهارات من به اين دليل بوده است كه برخي اظهار نظرها از سوي اروپا در زمينه اينكه هيچ انتخاب نظامي در برابر ايران وجود ندارد، را تكذيب نمايم.

وي گفت : من درباره انتخاب نظامي غرب صحبت كردم كه ارتش هاي آمريكا، ناتو و حتي ارتش اسرائيل را در بر مي گيرد. من هيچ راز نظامي را فاش نكردم و هيچ يك از چيزهايي كه من گفتم به امنيت اسرائيل صدمه نخواهد زد.

يعالون تاكيد كرد: من فكر مي كنم برخي از افراد واكنش شتاب زده و عصباني داشتند و بدون اينكه با من گفتگو كنند اقدام به انتشار بيانيه هاي عمومي درباره اظهارات من كردند.

اين در حالي است كه رئيس نيروهاي هوايي رژيم صهيونيستي نيز دراين زمينه اعلام كردهيچ كس حق ندارد درباره توانايي هاي نظامي اسرائيل به طور عمومي سخن بگويد.

يعالون كه در سمينار برنامه هاي هسته اي ايران در موسسه هودسون آمريكا گفته بود: يك حمله به ايران مي تواند برنامه هاي هسته اي اين كشور را سالها به تعويق بيندازد.