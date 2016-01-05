رضا ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین دوره مسابقات منطقه‌ای مچ اندازی از ۱۸ دی ماه در سالن ورزشی ولعیصر شهرک فرهنگیان بجنورد برگزار می‌شود.

وی اظهارکرد: رقابت‌های منطقه‌ای مچ اندازی در رده سنی جوانان وبزرگسالان در اوزان ۶۰- کیلو تا ۱۰۰+ کیلوگرم برگزار می‌شود.

ریحانی تصریح کرد: مسابقات به صورت راست دست و چپ دست پیگیری می‌شود و داشتن بیمه ورزشی جهت شرکت کنندگان در این رقابت‌ها الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در شهریورماه امسال نیز میزبان مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بجنورد بود.