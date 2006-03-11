كارنامه ناشران در سال 1384 مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، خانه كتاب هرسال مجموعه اي را تحت عنوان " كارنامه نشر" روانه پيشخوان كتابفروشيها مي كند كه در برگيرنده اطلاعات شناسنامه اي كتابهاي منتشر شده در يك سال است .

در كارنامه نشر همچنين جداول آماري مربوط به اطلاعات ناشران ، اطلاعات آماري مربوط به كتابهاي منتشر شده در يك سال ، اطلاعات تحليلي در مورد موضوع كتابهاي منتشر شده در اين مجموعه گردآوري مي شود .

مسئول روابط عمومي خانه كتاب در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب كه قرار است اين مجموعه تا نمايشگاه كتاب تهران منتشر شود افزود : هم اكنون آخرين اطلاعات مربوط به كتابهاي منتشر شده در امسال را از طريق ناشران دريافت مي كنيم .

وي در ادامه افزود : در مرحله بعد براي بازيابي اين اطلاعات و درج در كتاب ، اطلاعات دريافتي را با اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي " خانه كتاب " تطبيق مي دهيم و كاستي ها را جبراني مي كنيم .

نصيريها در ادامه خاطر نشان كرد : البته برخي از ناشران در دادن اطلاعات تاخير و تعلل مي كنند كه " خانه كتاب گ با آنها به طور مستمر در حال مكاتبه است تا در سريع ترين زمان اطلاعات كتابهاي منتشر شده را از آنها دريافت كند .

وي درباره يكي ديگر از مزايايي ايجاد بانك اطلاعاتي كارنامه نشر در هر سال گفت : اطلاعات موجود در اين بانك از طريق يك سامانه اطلاع رساني طراحي مي شود تا در زمان برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از طريق كيوست و پايگاه هاي اطلاع رساني در اختيار مراجعه كنندگان و مردم قرار گيرد .

به گزارش مهر ، اين كتاب حاوي اطلاعات تمامي كتابهايي است كه در ايران و در فاصله فرودين ماه 1383 تا 1384 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي نخستين بار و يا به صورت تجديد چاپ منتشر شده است .

نسخه ديجيتالي مجموعه " كارنامه نشر " به صورت CD و نرم افزار چند رسانه اي با قالبيت جستجو در ركوردهاي اطلاعاتي در نمايشگاه كتاب تهران توزيع خواهد شد .