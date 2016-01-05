هند و پاکستان به همکاری و مذاکرات دوجانبه خود ادامه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نوای وقت»، «هانگ لی» سخنگوی وزارت امور خارجه چین بیان کرد: روابط هند و پاکستان نباید خراب شود و دو کشور باید به همکاری و مذاکرات دوجانبه خود ادامه دهند.

وی در ادامه افزود: حادثه تروریستی «پتان کوت» نباید موجب شود که دو کشور روابط خود را کاهش دهند. هند و پاکستان دو کشور مهم و استراتژیک در منطقه جنوب آسیا بشمار می روند و برای برقراری امنیت در منطقه افزایش روابط دو کشور ضروری ست.

وی در ادامه تصریح کرد: چین حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» را به شدت محکوم می کند.

لازم به ذکر است در حمله تروریستی در هفته اخیر به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند در درگیری بین نیروهای امنیتی هند و تروریستها ۴ تروریست به هلاکت رسیدند و ۱۱ تن از نیروهای امنیتی هند کشته شدند.

دبیر کل امور خارجه هند و پاکستان قرار بود در ۱۴ ژانویه در اسلام آباد با هم دیدار کنند و درباره چگونگی شروع مذاکرات جامع با هم گفتگو داشته باشند. با توجه به این حادثه تروریستی و اوضاع امنیتی در هند وزارت خارجه این کشور اعلام کرده است احتمال لغو سفر دبیر کل امور خارجه هند به اسلام آباد وجود دارد.