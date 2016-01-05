برداشت گل نرگس در پنج هکتار از اراضی دهلران آغاز شد

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان مرزی دهلران با بیش از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت سالانه نیمی از محصولات کشاورزی استان را تولید و بیش از ۹۰ هزار تن گندم سالانه در این شهرستان تولید می شود، دهلران با توجه به ظرفیت های بخش کشاورزی به عنوان قطب کشاورزی استان مطرح است.

وی با اشاره به کشت گل نرگس در پنج هکتار از اراضی دهلران، گفت: پیش بینی می شود از این سطح زیرکشت با توجه به میزان باروری ۱۲۰ هزار شاخه گل نرگس برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: کشت گل نرگس در این شهرستان از اوایل مهر ماه شروع و هم اکنون نیز برداشت آغاز شده که در این شهرستان بیشتر در اراضی کشاورزی دشت اکبر و جلیزی انجام می شود.

بازدار با اشاره به دو نوع گل نرگس «شهلا و پرپر» یادآور شد: کشت گل نرگس دهلران از نوع شهلا است که بازار مصرف آن تهران است.