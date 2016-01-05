ایرانیان مقیم ارمنستان اعدام شهید شیخ نمر را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه ایرانیان مقیم ارمنستان و نمازگزاران مسجد جامع کبود ایروان در محکومیت اعدام مجاهد شهید آیت‌الله شیخ نمر توسط رژیم آل‌سعود، به اين شرح است:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»

زمانی که آل‌سعود حامی اصلی صهیونیسیم و استکبار جهانی در منطقه خود را در آستانه سقوط می‌بیند و با دست‌های خالی مردم یمن، طعم شکست بر کام سردمداران این رژیم فاسد چشانده می‌شود؛ وقتی که گروه‌های تکفیری ـ سعودی اجیر شده در عراق، شهر به شهر و خاک به خاک، عقب می‌نشینند و در سوریه مهره اصلی آنان و سرکرده گروه‌های تروریستی که کابوس همیشگی زنان و کودکان بی‌پناه سوری بود، به نام «زهران علوش» به هلاکت می‌رسد؛ رژیم دست‌نشانده سعودی، راهی جز جبران حقارت خویش در شکست‌های اخیر نمی‌بیند و آن با اعدام و به شهادت رساندن مجاهد نستوه حضرت آیت‌الله شیخ نمر باقر النمر تلافی می‌کند.

بر مردم آزادی‌خواه جهان روشن و هویداست در عصر حاضر که اعدام یک نفر در هر کشوری موجبات نقض حقوق بشر و محکومیتی جهانی را فراهم می‌آورد و به سرعت کانون‌های تبلیغاتی نهادهای حقوق بشری جهانی را فعال می‌سازد، این کشتار دسته‌جمعی بدون مهر تأیید همین نهادها و در رأس آنان آمریکای جنایت‌کار، اسرائیل غاصب و حامیان غربی ـ عربی استکبار جهانی، مقدور نخواهد بود.

ما ایرانیان مقیم جمهوری ارمنستان به ویژه نمازگزاران و اعضای کانال فرهنگی ـ قرآنی مسجد جامع کبود ایروان، این کشتار دسته‌جمعی و جنایت بشری را محکوم می‌کنیم و با استناد بر مفاهیم قرآنی آیه ۲۲۷ سوره شعراء که خداوند در آن می‌فرماید: «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ» یقین داریم که به یاری خداوند متعال و با توسل به عنایت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و مولای آزادگان جهان حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله فرجه الشریف) به زودی انتقام شهادت مظلومانه مجاهد شهید حضرت آیت‌الله شیخ نمر و دیگر مجاهدان همراهش در پیروزی رزمندگان اسلام در کشورهای یمن، عراق و سوریه با شکست و رسوایی حکومت جبار آل‌سعود گرفته خواهد شد. إن شاءالله».