به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان برگزاری رقابت های جام تختی ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: جلال علیزاده (خراسان شمالی)

۷۰ کیلوگرم: محمد نادری (زنجان) امید خدمتی (تهران) حمید الهیان (خراسان شمالی) محمد تقی نیا (خراسان رضوی) وحید مریمی نصب (کرمان) فردین قهرمانی (همدان)

۸۰ کیلوگرم: احمد جفاکش (خراسان شمالی)

۹۰ کیلوگرم: مجتبی کلانتریان (خراسان شمالی)

۹۰+ کیلوگرم: جابر صادق زاده – عبداله قمی (مازندران) احمد میرزاپور (خراسان رضوی) پرویز هادی (آذربایجان شرقی) اشکان مردانی (لرستان) جمال میرزایی (همدان) سینا خلیل زاده (آذربایجان شرقی)

سرمربی: ایوب بنی نصرت

مربیان: امیر عفراتی و دو مربی به معرفی هیأت کشتی استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی

سرپرست: عیسی مومنی

بر اساس برنامه رقابت های کشتی جام تختی، مسابقات پهلوانی در اوزان ۷۰ و ۹۰+ کیلوگرم برگزار می شود.

همچنین طبق فرآیند انتخابی تیم های ملی، نفرات اول اوزان پنجگانه رقابت های کشتی پهلوانی کشور در تبریز، اجازه حضور در مسابقات کشتی آزاد جام تختی به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی را دارند.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام جهان پهلوان تختی روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.