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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۳۰

حداد عادل با اشاره به فرصت كم باقي مانده براي بررسي لايحه بودجه 85:

از چهل پيشنهاد مطرح شده در نوبت صبح تنها يك پيشنهاد راي آورد

از چهل پيشنهاد مطرح شده در نوبت صبح تنها يك پيشنهاد راي آورد

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسه علني نوبت صبح گفت: از 40 پيشنهاد به راي گذاشته در نوبت صبح تنها يك پيشنهاد راي آورد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در پايان جلسه علني نوبت صبح امروز مجلس، حداد عادل همچنين به فرصت كم باقي مانده براي بررسي لايحه بودجه 85 اشاره و تصريح كرد: نمايندگان در شيفت دوم راس ساعت 14 در جلسه حاضر شوند.

بنا بر اين گزارش، جلسه صبح امروز مجلس براي دو بار به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان از حد نصاب افتاد و راي گيري را با مشكل مواجه كرد كه حداد عادل طي تذكري، نمايندگان را به داخل صحن دعوت كرد.

حداد عادل در پايان جلسه علني صبح امروز مجلس همچنين به نامه مجمع نمايندگان استان لرستان اشاره كرد و اظهار داشت: نمايندگان استان از حضور مردم براي استقبال از احمدي نژاد تشكر و اظهار اميدواري كردند اين سفر منشا خير و بركت باشد.

کد مطلب 301747

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