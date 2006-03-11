بررسي هزينه ها در حالي كه سقف درآمدها نهايي نشده خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس بنا به درخواست حداد عادل سقف درآمدهاي عمومي دولت در سال 85 را بدين شرح قرائت كرد:

سقف درآمدهاي عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي در سال 85 بالغ بر 634 هزار و 866 ميليارد و 764 ميليون ريال تعيين شد.

اين درآمدها شامل منابع عمومي مبلغ 595 هزار و 840 ميليارد و 961 ميليون ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ 595 هزار و 840 ميليارد و 961 ميليون ريال مشخص شد.

بر اساس اين گزارش درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي نيز مبلغ 39 هزار و 25 ميليارد و 803 ميليون ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل مبلغ 39 هزار و 25 ميليارد و 803 ميليون ريال مي باشد.

حاجي بابايي پس از قرائت اين منابع اظهار داشت: اعداد و ارقام استخراج شده بر اساس مصوباتي است كه مجلس آنها را به تصويب رسانده است.

حداد عادل نيز پس از قرائت سقف درآمدهاي عمومي دولت تصريح كرد: اين مبلغ خدمت نمايندگان ابلاغ شفاهي شد و امروز ابلاغ كتبي هم خواهد شد. بنابراين نمايندگان از اين لحاظ نگران نباشند.

پس از قرائت سقف درآمدهاي دولت توسط حاجي بابايي اميدوار رضايي در تذكر آئين نامه اي به اين قرائت انتقاد كرد و خطاب به رئيس مجلس گفت: بر اساس جزء 4 ماده 224 آئين نامه قرائت سقف درآمدها اشكال دارد زيرا در آخرين روز بررسي تبصره هاي درآمدي 720 ميليارد تومان با پيشنهاد آقاي اعلمي تصويب شد و نه شما و نه باهنر در مورد رديف هاي درآمدي هيچ اشاره اي نكرديد.

وي تصريح كرد: درآمدهاي دولت فقط تبصره ها نيستند بلكه رديف ها را هم شامل مي شود پس از بررسي درآمدهاي تبصره اي اعلام سقف شد، درصورتيكه بايد درآمدهاي رديفي هم مطرح مي شد كه اين اولين خلاف بود.

اميدوار رضايي افزود: دومين تخلف اين است كه هنوز سقف درآمدها بسته نشده است. بررسي هزينه ها آغاز شده است.

حداد عادل در پاسخ به اميدوار رضايي گفت: شما كه خودتان نايب رئيس كميسيون تلفيق بوديد با آقاي عبدالهي صحبت كنيد.

اميدوار رضايي هم پاسخ داد: من تنها بودم. در كميسيون هم تذكر دادم اما ترتيب اثر داده نشد اما در شيفت سوم روز چهارشنبه حاجي بابايي به عنوان منشي هيات رئيسه اعلام كرد بررسي درآمدها پايان يافت و وارد هزينه ها مي شويم كه عين اين گفته ها ضبط شده است.

حداد عادل هم تصريح كرد: نظر ما رعايت آيين نامه است همه تبصره ها و ساير منابع را ملحوظ كنيد.

محمد شاهي عربلو هم در اعتراض به قرائت سقف درآمدهاي دولت در تذكر آئين نامه اي به هيات رئيسه با اشاره به تاكيد و صراحت آئين نامه داخلي مجلس مبني بر لزوم راي گيري براي سقف درآمدها اظهار داشت: در جلسه ديشب كميسيون تلفيق هم بسياري از جزئيات ضروري مطرح نشد، با اين استدلال كه سقف درآمدها بسته شده است.

وي افزود: اگر سقف درآمدها بسته شده چرا راي گيري نكرديد و اگر سقف بسته نشده، پس حق رسيدگي به هزينه اي ها را نداريد.

شاهي عربلو با اشاره به اينكه در جلسه نوبت شب چهارشنبه بايد سقف درآمدي ها اعلام مي شد، تصريح كرد: اين روزها صبر كرديم و تذكر نداديم و با خود شما صحبت كرديم تا شايد مشكل حل شود ولي اينطور نشد.

وي افزود: همين جا وضعيت را مشخص كنيد و بيش از خلاف امر صريح آئين نامه عمل نكنيد.

حداد عادل در پاسخ به شاهي عربلو گفت: نه آشكارا و نه پنهان، خلاف آئين نامه عمل نكرده ايم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: وقتي تك تك درآمدها را تصويب كرديد و ديگر هيچ پيشنهادي مطرح نمي شود، يعني سقف درآمدها تصويب شده است.

حداد عادل افزود: به نظر ما سقف بودجه تصويب شده است ولي اگر شما بخواهيد راي گيري مي كنيم.