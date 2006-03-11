سه خبر كوتاه از دانشگاه آزاد گرگان

پذيرش مقاله عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنفرانس بين المللي

به گزارش خبرگزاري مهر، مقاله بهرام بختياري سعيد عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي گرگان با عنوان بررسي رابطه ميزان عفو و گذشت و افسردگي در زنان سرپرست خانوار و عادي استان گلستان مورد پذيرش كميته علمي بيست و ششمين كنگره بين المللي روان شناسي كاربردي قرار گرفته و به صورت سخنراني ارائه خواهد شد. اين كنگره در خردادماه 1385 در آتن يونان برگزار مي شود.

تاليف كتاب مباني ژنتيك توسط عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

به گزارش مهر، محمد رضا داداشي عضو هيئت علمي تمام وقت واحد گرگان (دانشجوي دوره دكتراي اصلاح نباتات واحد علوم و تحقيقات) كتاب مباني ژنتيك را تاليف و روانه بازار كتاب كرد. مولف در پيشگفتار اين كتاب با بيان اين مطلب كه از پيدايش علم ژنتيك دير زماني نمي گذرد و اين علم در اين مدت كوتاه گسترش چشمگيري يافته است، بر ضرورت كاربرد علمي مباحث ژنتيكي تاكيد كرده است. ويراستاري علمي اين كتاب نيز بر عهده دكتر سپيده باقري و مهندس محمد رضا زنگي بوده است. اين كتاب در 16 فصل و 328 صفحه در تيراژ 1000 نسخه و به قيمت 25000 ريال توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي گرگان چاپ شده است.

تاليف كتاب كليات راهنمايي و مشاوره توسط عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

به گزارش مهر، بهرام بختياري سعيد عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامي گرگان كتاب كليات راهنمايي و مشاوره را تاليف و روانه بازار كتاب كرد. مولف در مقدمه اين كتاب آورده است كه اين كتاب براي استفاده دانشجويان رشته هاي غير مشاوره و روان شناسي و بر اساس سرفصلهاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، وزارت علوم براي گروه هاي آموزش معلمان نوشته شده و مي تواند مورد استفاده مشاوران، مديران و معلمان قرار گيرد. اين كتاب در 5 فصل و 160 صفحه در تيراژ 3000 نسخه توسط انتشارات مختومقلي فراغي چاپ شده است.