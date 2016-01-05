تصویب مجله «پژوهشنامه مهدویت» در انجمن مهدویت حوزه علمیه

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصویب و شروع به کار مجله علمی پژوهشی انجمن با موضوع «پژوهشنامه مهدویت» گفت: انجمن علمی مهدویت حوزه، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه مهدویت» را در جلسه چهلم هیأت مدیره این انجمن به تصویب رساند.

وی اظهار داشت: در این فصلنامه تلاش می‌شود نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات مهدویت و آینده پژوهی منعکس شود.

حجت‌الاسلام معصومی تاکید کرد: برای ما مایه افتخار است كه پذیرای مقالات علمی و ارزشمند صاحب نظران و دانشوران در عرصه مهدویت باشیم.

دبیر انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه از افرادی که تمایل دارند دستاوردهای علمی خود را در این فصلنامه منتشر کنند خواست که با شماره‌های ۰۹۱۹۵۸۸۳۳۸۱ و ۰۲۵۳۲۹۰۱۵۷۹ تماس حاصل کنند و آثار تولیدی را به پست الکترونیکی m.mahdaviyat@gmail.com ارسال کنند.

دفتر فصلنامه پژوهشنامه مهدویت در قم، بلوار جمهوری، کوچه۲، فرعی سمت چپ، ساختمان انجمن‌‌های علمی حوزه، طبقه۲ انجمن علمی مهدویت حوزه مستقر است.