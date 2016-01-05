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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۱

تصویب مجله «پژوهشنامه مهدویت» در انجمن مهدویت حوزه علمیه

تصویب مجله «پژوهشنامه مهدویت» در انجمن مهدویت حوزه علمیه

دبیر انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه از تصویب مجله علمی پژوهشی با موضوع «پژوهشنامه مهدویت» در این انجمن خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصویب و شروع به کار مجله علمی پژوهشی انجمن با موضوع «پژوهشنامه مهدویت» گفت: انجمن علمی مهدویت حوزه، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه مهدویت» را در جلسه چهلم هیأت مدیره این انجمن به تصویب رساند.

وی اظهار داشت: در این فصلنامه تلاش می‌شود نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات مهدویت و آینده پژوهی منعکس شود.

حجت‌الاسلام معصومی تاکید کرد: برای ما مایه افتخار است كه پذیرای مقالات علمی و ارزشمند صاحب نظران و دانشوران در عرصه مهدویت باشیم.

دبیر انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه از افرادی که تمایل دارند دستاوردهای علمی خود را در این فصلنامه منتشر کنند خواست که با شماره‌های ۰۹۱۹۵۸۸۳۳۸۱ و ۰۲۵۳۲۹۰۱۵۷۹ تماس حاصل کنند و آثار تولیدی را به پست الکترونیکی m.mahdaviyat@gmail.com ارسال کنند.

دفتر فصلنامه پژوهشنامه مهدویت در قم، بلوار جمهوری، کوچه۲، فرعی سمت چپ، ساختمان انجمن‌‌های علمی حوزه، طبقه۲ انجمن علمی مهدویت حوزه مستقر است.

کد مطلب 3017490

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