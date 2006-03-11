7.7 ميليارد دلار ؛ برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي

به گزارش خبرنگزار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در 11 ماهه اول سال جاري به 69 هزار و 423 ميليارد ريال رسيده است كه با احتساب هر دلار 9000 ريالي، اين ميزان تقريبا برابر 7.7 ميليارد دلار مي شود.

بدين ترتيب برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در 11 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال سال گذشته 59 درصد افزايش يافته است.

به عبارت ديگر ، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از 43 هزار و 749 در 11 ماهه اول سال 1383 به 69 هزار و 423 ميليارد ريال در 11 ماهه اول سال جاري رسيده است .

براساس اين گزارش، بر طبق رقم مصوب بودجه اي، در 11 ماهه اول امسال دولت بايد 64 هزار و 612 ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است كه با توجه به رقم برداشت شده در اين مدت، 107 درصد تحقق نشان مي دهد.

در همين حال، نشريه بررسي هاي اقتصادي خاورميانه (ميس) اعلام كرد، برداشت هاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي اقتصاد ايران زيان آور خواهد بود.

به گزارش مهر، به نقل از ميس، در حالي كه حساب ذخيره ارزي به هدف تامين مالي پروژه هاي توسعه اي ايران در سال 2000 تاسيس شده، اما تاكنون بيشتر در راستاي تامين هزينه هاي جاري دولت مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، يكي ديگر از اهداف تاسيس حساب ذخيره ارزي ايران كه از مازاد درآمد نفتي تامين مي شود، اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي بوده است.

گزارش ميس مي افزايد، موجودي حساب ذخيره ارزي ايران در پايان سال 2003 برابر با 7.7 ميليارد دلار بود و اين رقم در پايان سال 2004 به بيش از 13 ميليارد دلار رسيد، و انتظار مي رود با توجه به قيمت هاي بالاي نفت خام و اينكه ايران بهاي نفت خام صادراتي خود را در بودجه 19 دلار تعيين كرده است، موجودي حساب ذخيره ارزي ايران تا پايان سال 2005 افزايش چشمگيري پيدا كند.

ميس مي افزايد، برخلاف اهداف ابتدايي از تاسيس حساب ذخيره ارزي، اين حساب تاكنون بيشتر براي تامين كسري بودجه ها و تامين هزينه هاي جاري دولت، خصوصا و بارزتر از همه تامين منابع مالي لازم براي واردات بنزين مورد استفاده قرار گرفته است.