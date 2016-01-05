به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه گزارش شورایاری های منطقه ۱۵ در خصوص مشکلات این منطقه قرائت شد و دبیر شورایاری های منطقه ۱۵ به عنوان یکی از اصلی ترین درخواست های اهالی منطقه ۱۵ توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو را مطرح کرد و گفت: در این منطقه سه ایستگاه از خط ۳ و بخشی از مسیر خط ۷ مترو واقع است، اما هیچکدام از آنها تکمیل و به مرحله بهره برداری نرسیده است.

وی با اشاره به قدمت هزار ساله محله عسگرآباد که در آن ابنیه قدیمی مانند زندان هارون الرشید واقع است، افزود: با توجه به قدیمی بودن محله عسگرآباد درخواست داریم این محله در بافت فرسوده قرار گیرد تا ساکنان برای نوسازی از امتیازات بافت فرسوده بهره مند شوند.

دبیر شورایاری های منطقه ۱۵ مشکلات ترافیکی را یکی دیگر از چالش های منطقه عنوان کرد و گفت: اتوبان بسیج پاسخگوی نیازهای این منطقه نیست و درخواست می کنیم اتوبان شهید شوشتری هرچه زودتر احداث شود.

تعریض اتوبان بسیج پیگری شود

وی از شورا درخواست کرد موضوع تعریض اتوبان بسیج که به دلیل کمبود اعتبارات برای رفع معارض متوقف است، پیگیری شود. بلاتکلیفی مدیریت مجموعه های ورزشی منطقه از دیگر مسائل مطرح شده از سمت اهالی منطقه ۱۵ بود.

به گفته دبیر شورایاری های منطقه ۱۵ در سال ۹۴ تنها یک‌چهارم اعتبار منطقه ۱۵ داده شده که سبب شده بسیاری از پروژه های این منطقه با وجود پیشرفت ۹۵ درصدی متوقف بماند. بافت فرسوده در محلات اتابک و مینایی، وجود مددسرای خاوران که به گفته شورایاری ها به محلی برای جمع‌آوری معتادان تبدیل شده تا محل خواب کارتن خواب ها، فعالیت کارخانه سیمان مشیریه و مکان یابی نامناسب سراهای محله در منطقه ۱۵ از دیگر مشکلاتی بود که از سوی دبیر شورایاری این منطقه عنوان شد.

در ادامه این جلسه مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر تهران با تقسیم بندی مشکلات منطقه ۱۵ درخواست کرد: معضل بافت منطقه ۱۵ در کمیسیون شهرداری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین فعالیت اوراقچی‌ها در میدان شوش ساماندهی شود. همچنین سهم بودجه محلات در بودجه سال آینده مدیریت شود زیرا با وجود آنکه ۱۴۰ میلیون برای سرای محلات شهر تهران در نظر گرفته شده، تاکنون تنها ۱۰ میلیون به این موضوع اختصاص داده شده است.

فریاد یکی از اعضای شورایاری منطقه ۵ در صحن علنی شورای شهر

در ادامه این جلسه، مهدی چمران که از ساعت ۸ صبح برای ارائه گزارش شورایاری ها در صحن شورا حاضر بود و به دلیل تاخیر اعضا این جلسه از ساعت ۸:۳۰ آغاز شد، از شهردار منطقه درخواست کرد توضیح دیگری در خصوص منطقه ندهد زیرا دبیر شورایاری ها ۱۰ دقیقه بیش از وقت قانونی نیز صحبت کرده است. این موضوع مورد انتقاد یکی دیگر از اعضای شورایاری منطقه ۱۵ قرار گرفت و بر خلاف قوانین صحن علنی شورا شروع به فریاد زدن در صحن علنی کرد که مورد اعتراض رئیس شورا قرار گرفت.

مهدی چمران در واکنش به این رفتار گفت: ما یک ساعت برای جلسه شما وقت گذاشته ایم و من نیز نفر اول در جلسه حاضر بودم. قرار نیست با داد زدن حرف های خود را پیش ببریم. اگر این گونه رفتار کنیم منطقه ۱۵ همین گونه باقی خواهد ماند. من هم بچه همان چاله میدان (یکی از محله های قدیمی تهران) شما هستم و بهتر از شما داد می زنم، اما می دانم اینگونه برخوردها بیشتر به محله آسیب می زند.

در ادامه، شهردار منطقه از اعضای شورایاری درخواست کرد صحن شورا را ترک کنند.