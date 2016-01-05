ساختمان اورژانس شهرستان بدره دهه فجر به بهره برداری می رسد

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای شهرستان های حوزه جنوب استان ایلام با توجه به بعد مسافت با مرکز استان، توسعه امکانات بهداشتی و پزشکی است.

وی بیان داشت: در این راستا هم اکنون اقدامات خوبی در شهرستان دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره صورت گرفته است و طرحهای جدیدی نیز در دست اجراست.

دلپیشه با اشاره به ساخت مرکز اورژانس در شهرستان بدره گفت: این شهرستان یکی از شهرستانهای تازه تاسیس استان است و ساخت این مرکز اورژانس کمک شایانی در جهت رفع کمبودهای شهرستان در زمینه پزشکی دارد.

وی عنوان کرد: ساختمان مرکز اورژانس شهرستان بدره در مراحل پایانی است و طی دهه فجر به بهره برداری می رسد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات به موقع تجهیز شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور باعث شده که میزان پرداختی از جیب مردم به نازل ترین حد خود در دوران بعد و قبل از انقلاب اسلامی برسد، افزود: ما افتخار داریم در دولت تدبیر و امید مجری این طرح عظیم و خدمتگزار در استان باشیم و فرصت مغتنمی است که بتوانیم در این شرایط در قالب طرح تحول نظام سلامت، خدمتی درخور نام و شایسته مردم این دیار را به آنان تقدیم کنیم.