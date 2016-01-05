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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹

فرماندار کوهرنگ:

ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ به ۴ متر رسید

ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ به ۴ متر رسید

شهرکرد - فرماندار کوهرنگ گفت: هم اکنون ارتفاع برف در نقاط مرتفع این شهرستان به بالای ۴ متر رسیده است.

مرتضی زمان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ به بالای چهار متر رسیده است، اظهار داشت: بازگشایی راه ارتباطی روستاهای این شهرستان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون به ۵۰۰ خودرو در جاده های این شهرستان به ویژه گردنه های مرتفع کوهرنگ امداد رسانی شده است.

فرماندار کوهرنگ عنوان کرد: بارش برف امسال نسبت به سال های گذشته در این شهرستان بسیار خوب بوده است و امیدواریم بارش ها همچنان در این شهرستان ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: هم اکنون راه ارتباطی چلگرد - روستای شیخ علیخان در حال بازگشایی است و امیدواریم این راه ارتباطی هرچه سریعتر بازگشایی شود تا زمینه ورود گردشگران تا آبشار و روستای شیخ عیلخان فراهم شود.

فرماندار کوهرنگ تاکید کرد: بارش شدید برف در ارتفاعات کوهرنک احتمال ریزش بهمن را در این شهرستان افزایش داده است.

کد مطلب 3017509

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