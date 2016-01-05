ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ به ۴ متر رسید

مرتضی زمان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ به بالای چهار متر رسیده است، اظهار داشت: بازگشایی راه ارتباطی روستاهای این شهرستان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون به ۵۰۰ خودرو در جاده های این شهرستان به ویژه گردنه های مرتفع کوهرنگ امداد رسانی شده است.

فرماندار کوهرنگ عنوان کرد: بارش برف امسال نسبت به سال های گذشته در این شهرستان بسیار خوب بوده است و امیدواریم بارش ها همچنان در این شهرستان ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: هم اکنون راه ارتباطی چلگرد - روستای شیخ علیخان در حال بازگشایی است و امیدواریم این راه ارتباطی هرچه سریعتر بازگشایی شود تا زمینه ورود گردشگران تا آبشار و روستای شیخ عیلخان فراهم شود.

فرماندار کوهرنگ تاکید کرد: بارش شدید برف در ارتفاعات کوهرنک احتمال ریزش بهمن را در این شهرستان افزایش داده است.