سوگواري اربعين حسيني در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" اين مراسم، شامل قرائت زيارت عاشورا، سخنرانى و مرثيه‌ سرايى ذاكران اهل بيت است.



بنا بر اعلام روابط عمومي هيات الزهرا (س)، سخنران اين مراسم، استاد جاودان خواهد بود. اين مراسم بعد از نماز مغرب و عشا برگزار مي شود.