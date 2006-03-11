سوگواري اربعين حسيني در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" اين مراسم، شامل قرائت زيارت عاشورا، سخنرانى و مرثيه سرايى ذاكران اهل بيت است.
بنا بر اعلام روابط عمومي هيات الزهرا (س)، سخنران اين مراسم، استاد جاودان خواهد بود. اين مراسم بعد از نماز مغرب و عشا برگزار مي شود.
مراسم سوگوارى به مناسبت فرا رسيدن اربعين حسيني، از پنجشنبه 25 اسفند تا دوشنبه 29 اسفند در مسجد دانشگاه صنعتى شريف برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" اين مراسم، شامل قرائت زيارت عاشورا، سخنرانى و مرثيه سرايى ذاكران اهل بيت است.
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