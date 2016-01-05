راه اندازی مجمع خیرین در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی در مجمع خیرین دانشگاه ساز رفسنجان گفت: فلسفه راه‌اندازی دانشگاه پیام نور برای برقراری عدالت آموزشی و امکان ادامه تحصیل اقشار ضعیف و کم درآمد است و همچنان نیز در این راستا حرکت می کنیم.

وی درخصوص میزان شهریه‌های این دانشگاه بیان داشت: با توجه به شهریه پایین این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها و عدم امکان افزایش شهریه باید سعی کنیم با استفاده از ظرفیت خیرین و نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت های دانش بنیان و فعال كردن مراکز رشد کمبودهای مالی و بودجه ای را جبران كنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اقدام شهرداری رفسنجان بر اخذ مالیات از واحد این دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور یک دانشگاه دولتی است و معنی ندارد مانند دانشگاه‌های خصوصی با آن رفتار شود و نباید از این دانشگاه مالیات و عوارض گرفته شود و این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.