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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲

رئیس دانشگاه خبرداد:

راه اندازی مجمع خیرین در دانشگاه پیام نور

راه اندازی مجمع خیرین در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: به زودی مجمع خیرین در این دانشگاه پیام راه‌اندازی می شود و در این مجمع از خیرین دانشگاه ساز تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی در مجمع خیرین دانشگاه ساز رفسنجان گفت: فلسفه راه‌اندازی دانشگاه پیام نور برای برقراری عدالت آموزشی و امکان ادامه تحصیل اقشار ضعیف و کم درآمد است و همچنان نیز در این راستا حرکت می کنیم.

وی درخصوص میزان شهریه‌های این دانشگاه بیان داشت: با توجه به شهریه پایین این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها و عدم امکان افزایش شهریه باید سعی کنیم با استفاده از ظرفیت خیرین و نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت های دانش بنیان و فعال كردن مراکز رشد کمبودهای مالی و بودجه ای را جبران كنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اقدام شهرداری رفسنجان بر اخذ مالیات از واحد این دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور یک دانشگاه دولتی است و معنی ندارد مانند دانشگاه‌های خصوصی با آن رفتار شود و نباید از این دانشگاه مالیات و عوارض گرفته شود و این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

کد مطلب 3017524

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