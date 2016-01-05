به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دبیر علمی کنفرانس تروما اظهار داشت: این کنفرانس به منظور تهیه و ارائه «گایدلاین» استانی به منظور رسیدگی و درمان بیماران تروما، برگزار می شود.

رضا فرهمند راد عنوان کرد: این کنفرانس با حضور متخصصان طب اورژانس، ارتوپدی، جراحی، زنان، اعصاب و روان، اطفال و پزشکان عمومی برگزار می شود.

وی افزود: این کنفرانس علمی - آموزشی با محوریت کودک با ترومای سر، بیماران با ترومای متعدد و شکستگی لگن و خانم حامله با ترومای متعدد با ارائه موارد واقعی در تاریخ ۱۷ دیماه در سالن دکتر جوادی بیمارستان شهید صدوقی برگزار می شود.

بیمار تروما به بیماری گفته می شود که دو و یا بیش از دو سیستم از بدنش درگیر باشد به نحوی که این درگیری حداقل یکی از سیستم های حیات را تهدید کند.

تصادف، سقوط، ضرب و جرح، خودکشی و دیگرکشی از جمله عوامل متعدد ایجاد کننده تروما هستند.