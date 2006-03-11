انتخابم به عنوان ورزشكار برتر سال افتخار بزرگي است/ استقلال از اين پس اشتباه نمي كند

مجتبي جباري در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: حضور در جمع 10 ورزشكار برتر سال 84 افتخار بسيار بزرگي است و من از اين بابت به خودم مي بالم. البته جا دارد در همين جا از مربيان و همبازيانم كه نقش بسيار زيادي در انتخاب من به عنوان ورزشكار برتر سال داشتند تشكر كنم.

هافبك استقلال در ادامه در خصوص دربي روزگذشته تصريح كرد: بازي با پرسپوليس براي تيم ما اهميت فوق العاده اي داشت اما نمي دانم چرا نتوانستيم در اين بازي عملكرد گذشته خودمان را به نمايش بگذاريم. به نظر مي رسد بازيكنان ما خسته بودند و با اينكه تمرينات خوبي را پشت سر گذاشته بوديم با اين حال نتوانستيم همانند ديدارهاي قبلي بازي كنيم.



وي تصريح كرد: در ديدار با پرسپوليس بازي نفر به نفر از سوي حريف در دستور كار قرار داشت و همين امر قدرت حركتي ما را مي گرفت با اين حال چند موقعيت خوب گلزني داشتيم كه اگر آنها گل مي شدند وضعيتمان در جدول بهتر از اين مي بود.

جباري عملكرد طالب لو و باقري را در هر دو تيم ستود و گفت: در بازي استقلال و پرسپوليس بازيكنان دو تيم نمايش چندان خوبي نداشتند با اين حال من فكر مي كنم وحيد طالب لو از استقلال و كريم باقري از پرسپوليس نسبت به ساير بازيكنان عملكرد بهتري داشتند.

جباري در پايان تصريح كرد: استقلال از اين پس اشتباه نمي كند و بازي هاي خود را مقتدرانه پشت سر مي گذارد. ما منتظر كوچك ترين لغزش ازجانب تيم فوتبال پاس هستيم تا دوباره صدر جدول را از آن خود كنيم.