ایران به فناوری «كربن نانو تیوپ» در صنعت نفت دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمراد رشیدی با بیان اینکه ایران به لحاظ تولید علم و فناوری نانو، با پشت سر گذاشتن بسیاری از كشورهای اروپایی، در حال حاضر در جایگاه هفتم جهانی و هم ردیف كشورهایی نظیر ژاپن و فرانسه است، اقدامات پژوهشگاه صنعت نفت را در زمینه تولید و توسعه فناوری نانو، تشریح کرد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه هم اکنون با اقدامات موثر انجام شده، به یكی از دارندگان فناوری «كربن نانو تیوپ» تبدیل شده ایم گفت: یكی از فناوری‌های ارزشمند پژوهشگاه نفت كه در فاز صنعتی قرار دارد، فناوری كربن نانو تیوپ است كه با توجه به سیاست‌های پژوهشگاه و در راستای اجرای مفاد ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، آن را به یكی از شركت های دانش بنیان پژوهشگاه صنعت نفت واگذار كرده‌ایم.

رئیس مركز تحقیقات فناوری نانو، با اشاره به تولید فناوری نانو در حوزه نفت و با بیان اینکه پژوهشگاه صنعت نفت به دلیل ارتباط قوی با مراكز علمی، پژوهشی و دانشگاهی كشور و نیز تولید فناوری به جای تولید مقاله، در رتبه اول كشوری قرار دارد ادامه داد: با تغییر ساختار و محتوای برخی از آیین نامه ها و مقبولیت ثبت اختراع به جای ارائه مقاله، در راستای دفاع دانشجویان دكتری، بسیاری از پروژه ها به نتیجه رسیده و می توان گفت كه در آینده و در حوزه فناوری نانو نسبت به كشورهایی كه دارای این دانش هستند، به برتری كامل خواهیم رسید.

به گزارش مهر، نانو تیوبهای کربنی صفحاتی از اتمهای كربن هستند كه از منابع كربنی مانند گرافیت یا گازهای هیدروكربنی بوسیله روشهایی مانند تخلیه الكتریكی ساخته می شوند و به علت داشتن خواصی مانند سطح ویژه زیاد (۷۰۰–۱۰۰۰ m۲/gr) ، استحكام زیاد (حدودا ۵۰ برابر فولاد) و خصوصیات الكتریكی و الكترونیكی استثنایی، كاربرد زیادی از جمله استفاده به عنوان پایه كاتالیست، تقویت مكانیكی پلیمرها و كامپوزیت ها و ساخت قطعات الكترونیكی دارند. این لوله های کربنی ۱۰ برابر از فولاد محكمترند در حالیكه وزنشان یك ششم وزن فولاد است.