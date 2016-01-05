حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس برنامه زمانبندی برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باید تا تاریخ چهاردهم دی ماه نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام کنند.

وی گفت: همچنین براساس برنامه زمانبندی برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مورخ پانزدهم دی ماه هیئت های اجرایی موظفند مراتب رد صلاحیت کاندیداهایی را که صلاحیت آنها تأیید نشده است، به آنان ابلاغ کنند.

کلانتری اظهار داشت: در مجموع ۱۰۸ نفر ( ۸۱ نفر حوزه انتخابیه ایلام و ۲۷ نفر حوزه انتخابیه دهلران) برای شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند که با پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، براساس اعلام هیئت های اجرایی، صلاحیت ۹۷ داوطلب در حوزه های انتخابیه این استان تایید شد.

رئیس ستاد انتخابات استان ایلام گفت: صلاحیت هشت داوطلب (شش نفر در حوزه انتخابیه ایلام و دو نفر در حوزه انتخابیه دهلران) توسط هیئت های اجرایی احراز نشده است.

وی تصریح کرد:» داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیئت های اجرایی تأیید نشده است، براساس برنامه زمانبندی برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، از تاریخ شانزدهم دی ماه به مدت چهار روز می توانند شکایت خود را به هیئت نظارت استان تحویل دهند.

گفتنی است قبل آغاز روند بررسی صلاحیت ها در هیات اجرایی تعدادی از داوطلبین هم انصراف داده بودند.