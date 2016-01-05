به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کاظم زاده صبح سه شنبه در خلال نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شاهرود ضمن اشاره به عملکرد خوب این نیرو در پیشگیری و مواجهه با جرم، توضیح داد: علاوه بر کاهش میزان سرقت در شهرستان طی ۹ماه سال جاری، ما شاهد افزایش ۱۲درصدی کشف سرقت بوده ایم که این میزان درخور توجه است.

وی افزود: با وجود کمبود برخی امکانات و زیرساخت های تفریحی در جامعه، افزایش بیکاری، فراهم شدن زمینه وقوع جرم و مشکلات اقتصادی خوشبختانه سرقت در شاهرود با توجه به اقدامات اعضای شورای تامین شهرستان و افزایش آگاهی جامعه با کاهشی چشم گیر روبرو شده است.

شکایت مردمی در شاهرود از ناجا ۱۳درصد کاهش داشت

فرمانده انتظامی شاهرود درباره سامانه فرویت های پلیسی۱۱۰ و انجام عملیات های پلیسی در مجموعه ناجا، گفت: در ۹ماهه سال جاری ۵۳ هزار و ۷۹۱ تماس تلفنی با مرکز فوریت های ۱۱۰ شهرستان انجام شده است که از این تعداد، ۱۹هزار و ۳۶۵مورد راهنمایی و ارشاد، ۱۲هزار مورد فرویت پلیسی و سه هزار و ۲۰۰مورد غیرقابل رسیدگی و مابقی ماموریتی بوده اند همچنین شش هزار و ۹۹۰مورد مراجعه حضور نیز در سامانه فرویت های پلیسی شهرستان ثبت شده است.

کاظم زاده با بیان اینکه تعداد تماس های مردم با سامانه ۱۱۰ نیروی انتظامی شاهرود ۹درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، گفت: این سامانه روزانه ۳۰۰ بار پذیرای تماس های مردم است که از این میزان ۱۱۳تماس عملیاتی می شود و مابقی تماس های تکراری و یا غیر عملاتی هستند چرا که ممکن است یک سانحه رانندگی را چهار تا پنج شاهد اطلاع دهند که مجموع این تماس ها یک عملیات محسوب می شود.

وی درباره سامانه ۱۹۷نیز ادامه داد: این سامانه پیشنهادات و شکایات مردمی از ناجا در شهرستان شاهرود را نیز طی ۹ماه گذشته یک هزار و ۳۵۲بار ثبت کرده است که این میزان نسبت به سال گذشته با رشد ۹.۷درصدی روبرو بوده است همچنین از بین این تماس ها ۲۷درصد شکایات، ۳۵درصد درخواست و مابقی تقدیر و تشکر از ناجا بوده است اما در مجموع می توان گفت شکایات مردمی از نیروی انتظامی نسبت به سال قبل، ۱۳درصد کاهش داشته است.

شاهرودی ها ۳میلیارد تومان جریمه پرداخته اند

فرمانده انتظامی شاهرود درباره نحوه عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان نیز، گفت: در ۹ماهه سال جاری ۵۳ هزار و ۲۵۰برگ جریمه برای مردم شهرستان صادر شده است که مجموع ریالی آن برابر با دو میلیارد و ۹۹۲میلیون و ۶۰۰ هزار ریال برآورد می شود که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰درصدی را شاهد بوده است.

کاظم زاده با بیان اینکه عمده تخلفات رانندگی شامل تخلفات حادثه ساز، کمربند و کلاه ایمنی، سرعت و سبقت غیرمجاز است، عنوان کرد: در سال جاری تا کنون پنج هزار و ۲۱۸وسیله نقلیه شامل چهار هزار موتور سیکلت و یک هزار و ۲۰۰خودرو مورد توقیف و اعمال قانون قرار گرفته اند.

وی افزود: در سال جاری ۲۱۰خودروی دارای خلافی بالای یک میلیون تومان توقیف، دو مورد ضبط گواهینامه و ۳۰مورد نمره منفی ویژه رانندگان صادر شده همچنین عمده تخلفات خودروها و موتور سیکلت های توقیفی، نداشتن مدارک، آلودگی صوتی و تخلفاتی از این دست بوده است.

۳۱۴۷ نفر طی سال جاری در شاهرود بازداشت شدند

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به آمار دستگیر شدگان توسط این نهاد ظرف ۹ماه گذشته، گفت: تا کنون سه هزار و ۱۴۷نفر در شهرستان بازداشت شده اند که عمده جرایم آن ها موارد مخدر، جرایم مالی، مفاسد اقتصادی و سرقت بوده است.

کاظم زاده ۹۰درصد دستگیر شدگان را مرد و ۱۰درصد را زن اعلام کرد و بیان داشت: تمام تلاش ناجا بر پیشگیری از وقوع جرم و همچنین حل و فصل نزاع ها و مشکلات شهروندان است اما در هرحال با متخلفان باید طبق قانون برخورد کرد لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرم تا کنون نیروی انتظامی شهرستان شاهرود نسبت به برگزاری ۲۸۵مورد جلسه آموزشی پیگیری از جرم با حضور ۲۲هزار و ۵۰۰نفر را طی ۹ماه گذشته اقدام کرده است.

وی افزود: در بحث پیگیری اما همه ارگان ها باید دست به دست هم دهند تا در نهایت با تعاملات اجتماعی بتوانیم شاهد کاهش وقوع جرم باشیم لذا در وهله نخست باید بپذیریم که جامعه بدون جرم وجود ندارد اما در هرحال می توان وقوع جرم را به طرز چشم گیری کاهش داد.

کشف موارد مخدر۱۰۰درصد افزایش داشته است

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود بدون اشاره به میزان کشفیات موارد مخدر در این شهرستان، گفت: میزان کشفیات موارد مخدر طی ۹ماه سال جاری به نسبت سال گذشته ۱۰۰درصد رشد داشته است که این رقمی بسیار چشم گیر است.

کاظم زاده عمده موارد مخدر کشف شده را از افراد غیر بومی دانست و بیان داشت: معمولا موارد مخدر کشف شده در شهرستان، نه مبداء شاهرودی دارد و نه مقصد شاهرودی و این به دلیل قرار گیری این شهرستان بر سرچهاراه شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است که عمده قاچاقچیان مواد مخدر این شهرستان را برای عبور این موادانتخاباب می کنند که خوشبختانه با هوشیاری عوامل ناجا تا کنون حجم وسیعی از این مواد مخدر کشف شده است.

وی افزود: در هفته گذشته تنها در دو روز ۱۱۰کیلوگرم موارد مخدر در شهرستان شاهرود شامل دو محموله ۵۰ و ۶۰کیلوگرمی کشف شد که این امر به نوبه خود در خورتوجه است.

برخورد با ۳۱۸واحد صنفی در دستور کار نیروی انتظامی شاهرود

فرمانده انتظامی شاهرود درباره عملکرد پلیس اماکن این شهرستان نیز گفت: طی ۹ماه گذشته بالغ بر شش هزار بازدید از اصناف و اماکن صنفی صورت گرفته که در این بین با ۳۱۸واحد صنفی متخلف نیز برخورد قانونی شده است.

کاظم زاده درباره پلیس فتا نیز توضیح داد: ۱۰۰درصد پرونده های ارجاع شده به این پلیس منجر به کشف می شوند و در این بین۹۲درصد در ۹ماهه جاری کاملا کشف و هشت درصد باقی مانده در دست بررسی و رسیدگی هستند که این عملکردی مطلوب را در حوزه فضای مجازی نشان می دهد.

وی درباره فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی نیز افزود: ناجا امنیت برگزاری انتخابات را ۱۰۰درصد تامین می کند اما درباره رقابت های انتخاباتی در فضای مجازی باید گفت طبق قانون پلیس فتا با رصد فضای مجازی برای برخورد با متخلفان در هرمرحله ای از برگزاری انتخابات اهتمام ویژه ای دارد.

حل معظل ترافیک شاهرود نیازمند راهکاری مطمئن و اجرایی

فرمانده انتظامی شاهرود درباره مشکلات ترافیکی شهرستان نیز گفت: این منطقه تنها دو راه حل را برای رفع معضل ترافیک در پیش روی دارد که نخست جنبه مسکن دارد و دیگری می تواند درمان این درد باشد که درباره راه حل نخست باید به اجرای طرح پارکبان توسط شهرداری اشاره کرد که در برهه کنونی در دست اقدام است و امیدواریم تا پیش از سال۹۵انجام شود.

کاظم زاده پارک خوردوهای کارمندان بانک ها، کسبه و افرادی که اسکان موقت در حاشیه خیابان ها دارند را یکی از معضلات ترافیکی شاهرود دانست و توضیح داد: امروزه در هر خیابان شاهرود چند بانک واقع است که هرکدام حداقل پنج یا شش خودروی سواری دارند لذا با اجرای طرح پارکبان کارمندان دیگر خودروی خود را از هفت صبح تا سه عصر در حاشیه خیابان پارک نخواهند کرد چرا که این مقوله برایشان هزینه گزافی دارد و مجبور به استفاده از وسیله نقلیه عمومی و یا پارکینگ های سطح شهر دارند.

وی در خاتمه ادامه داد: اما راه درمانی معضل ترافیکی شاهرود تغییر آمایش شهری و ساخت پارکینگ است حال که بدون ساخت پارکینگ و تنها با گرفتن عوارض پروانه ساخت صادر کرده ایم باید به دنبال تغییر آمایش شهری باشیم امروزه هرکس در شاهرود از جایی به جایی برود می بایست در مرکز شهر توقف کرده و خودروی نقلیه عمومی خود را تغییر دهد که رفع این مشکلات می تواند چاره ساز باشد.